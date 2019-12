Kulturnachrichten

Mittwoch, 4. Dezember 2019

Übrige Juwelen im Grünen Gewölbe werden restauriert Für die von den Juwelendieben im Dresdner Grünen Gewölbe mit Feuerlöschpulver besprühten Schmuckstücke gibt es Hoffnung. Seitens der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden (SKD) hieß es, die verbliebenen Juwelen könnten voraussichtlich rückstandslos gereinigt werden. Zwei Einbrecher hatten aus einer Vitrine gut zwei Dutzend der insgesamt rund 100 Teile umfassenden Juwelengarnituren gestohlen. Die Stücke, die sie nicht zu fassen bekamen, besprühten sie mit Feuerlöschpulver, um Spuren zu verwischen. Gut eine Woche nach dem Diebstahl ist die Zahl der Hinweise aus der Bevölkerung auf 516 gestiegen. Einen dringenden Tatverdächtigen gebe es bisher nicht, teilte die Staatsanwaltschaft mit. Für Hinweise auf die unbekannten Täter ist eine Belohnung von einer halben Million Euro ausgelobt.

Turner-Preis geht an alle vier nominierten Künstler Der renommierte Turner-Preis für Moderne Kunst geht in diesem Jahr erstmals an alle vier nominierten Künstler. Ausgezeichnet wurden Lawrence Abu Hamdan, Helen Cammock, Oscar Murillo und Tai Shani. Die vier Künstler hatten die Jury in einem Brief darum gebeten, den Preis zu teilen, als "Statement der Gemeinsamkeit, Vielfalt und Solidarität in einer Zeit der politischen Krise". Die Nominierten hätten der Jury mit ihrer Bitte eine Menge zu denken gegeben, sagte der Vorsitzende der Jury und Direktor der Tate Britain, Alex Farquharson, bei der Verleihung im englischen Margate. Aber es sei "sehr im Geiste des Werkes dieser Künstler, Konventionen herauszufordern, polarisierten Weltsichten zu widerstehen und andere Stimmen zu vertreten".

Kundera erhält tschechische Staatsbürgerschaft zurück Der in Paris lebende Schriftsteller Milan Kundera hat 40 Jahre nach seiner Ausbürgerung durch die CSSR die tschechische Staatsbürgerschaft zurück erlangt. Das teilte Petr Drulak, der Botschafter des Landes in Frankreich, mit. Kunderas "Gefühl der tschechischen Identität" sei sehr stark, so der Diplomat. Seit 1981 hat der in Brünn geborene Autor die französische Staatsbürgerschaft. Kundera, Autor von Bestsellern wie "Die unerträgliche Leichtigkeit des Seins", war im April 90 Jahre alt geworden.