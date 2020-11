Kulturnachrichten

Samstag, 7. November 2020

Überdimensionaler Schriftzug erinnert an Berliner KZ Mit einem überdimensionalen Schriftzug soll ab Mitte 2021 an das einzige Konzentrationslager in Berlin erinnert werden. Es stand auf dem Gelände des ehemaligen Flughafens Tempelhof. Dort wurde das frühere Columbia-Haus zwischen 1934 und 1936 von der SS zum "KZ Columbia" umfunktioniert. Insgesamt waren dort etwa 8.000 Männer inhaftiert. Der nun geplante Schriftzug des Berliner Architekten Marin Bennis lautet "nicht mehr zu sehen". Er ist 42 Meter lang und soll auf einer ansteigenden Böschung installiert werden. Die einzelnen Buchstaben bestehen aus Stahlrahmen, die mit Backstein-Schutt gefüllt werden sollen, um so an das frühere Gebäude zu erinnern. Bisher sei die Bedeutung dieses Ortes nicht deutlich geworden, sagte Andrea Riedle, Direktorin der Berliner Stiftung "Topographie des Terrors".

Offener Brief der Berliner Bühnen an Michael Müller Mit einem offenen Brief haben sich die Leitungen von 23 Berliner Bühnen und Veranstaltungsorten an den Regierenden Bürgermeister Michael Müller gewandt und die schnellstmögliche Öffnung ihrer Häuser verlangt. Sie betonen, dass sie die unmittelbare Notwendigkeit für ein schnelles und konsequentes Handeln angesichts der Gefahren der Pandemie verstehen. Zugleich seien sie aber sehr besorgt, dass ihren Häusern nachhaltiger Schaden droht. Zum Schluss des Briefes appellieren die Leitungen der größten und wichtigsten Bühnen der Stadt an den derzeitigen Vorsitzenden der Ministerpräsidentenkonferenz: "Unsere Häuser in den folgenden Monaten wieder bespielen zu können, eröffnet mehr Chancen, als dass es Risiken birgt. Bitte geben Sie den Berlinerinnen und Berlinern, unseren Gästen sowie den Kulturschaffenden – wenn irgend möglich – diese Chancen zurück."

NRW-Ministerin warnt Kultur vor Öffnungsforderungen Nordrhein-Westfalens Kulturministerin Isabel Pfeiffer-Poensgen hat an die Kulturbranche appelliert, die harten Einschränkungen in der Corona-Krise mitzutragen. Die Kultur müsse aufpassen, dass sie nicht immer eine Extrawurst brate, sagte die parteilose Politikerin im Kulturausschuss des Landtags. Die Szene solle sich "nicht zu sehr aus dem gesellschaftlichen Konsens herausbewegen". Das könne ihr dauerhaft schaden. Die Kultur hatte kritisiert, dass Theater und Museen trotz strenger Hygiene-Konzepte ebenso schließen mussten wie Gastronomie und Freizeiteinrichtungen. In Frankfurt am Main wird die Forderung der Kultureinrichtungen nach baldigen Öffnungen unterstützt. Bei den nächsten Lockerungen sollten sie als erste wieder öffnen dürfen, sagte Kulturdezernentin Ina Hartwig (SPD).

Berlin beruft erste Intendantin ans Deutsche Theater Iris Laufenberg, derzeit geschäftsführende Intendantin des Schauspielhauses Graz, wird 2023 Intendantin des Deutschen Theaters Berlin. Das teilte das Grazer Theater unter Berufung auf Berlins Kultursenator Klaus Lederer mit.

Laufenberg werde als erste Frau das "DT" mit der Spielzeit 2023/2024 für zunächst fünf Spielzeiten übernehmen. Dem Berliner Publikum ist sie bereits durch ihre zehn-jährige Tätigkeit als Leiterin des Theatertreffens der Berliner Festspiele bekannt. In seiner Mitteilung dankte Kultursenator Lederer dem Intendanten des Deutschen Theaters, Ulrich Khuon, für seine kooperative und engagierte Unterstützung bei seiner Nachfolge.

"Uriah-Heep"-Mitgründer Ken Hensley ist tot Der britische Rockstar Ken Hensley ist tot. Wie sein Management mitteilte, starb er bereits am Mittwoch im Alter von 75 Jahren. 1970 zählte Hensley zu den Gründern der Rockband Uriah Heep, die über 40 Millionen Tonträger verkaufte. Mit Songs wie "Lady in Black" und "Love or Nothing" begeisterten die Musiker Fans in aller Welt. Hensley stammte aus London und spielte bis 1980 bei Uriah Heep. Zuletzt lebte er mit seiner Frau Monica in Spanien. Dort soll er auch beerdigt werden.