Über Routinen Macht Alltag wirklich die Liebe kaputt?

Drei Geschichten und ein Gast: Unser Lieblingsratgeber Martin Keß sucht die Rettung für Langzeitbeziehungen auf dem Fußballplatz. Lieblingsgast Fabian Schulz hat Amalgamfüllungen den Kampf angesagt. Und Erich sucht nach einem versunkenen Wikingerschiff.

Der Alltag ist ein Beziehungskiller. Es gibt ganze Regalmeter Ratgeberliteratur zu diesem Thema – und die Ratschläge gehen immer in die gleiche Richtung: Paare, die lange zusammen sind, müssen aus der Routine ausbrechen, um ihre Liebe am Leben zu erhalten. Aber: Stimmt das eigentlich?

"Routine bedeutet ja für jeden etwas anderes", behauptet unser Lieblingsratgeber und "Paardiologie"-Podcaster Martin Keß, der in "Plus Eins" regelmäßig Antworten auf komplizierte Fragen rund um Familie, Freundschaft und Beziehungen gibt: "Wenn man beim Fußball sagt, da hat jemand routiniert das Ergebnis runtergespielt, dann ist das etwas sehr Positives." Aber was tun, wenn der eine ganz zufrieden mit der Routine ist – es kann ja auch ganz beruhigend sein, dass Bayern München immer gewinnt – und der andere sich langweilt: "Im Zweifel Traditionen auch in Frage stellen", sagt Martin Keß: "Wenn man 20 Jahre lang jeden Sonntag gemeinsam den ‚Tatort‘ geguckt hat, kann sich natürlich mal gegenseitig fragen, ob das eigentlich wirklich noch super ist?"

"Plus Eins" sucht diese Woche nach Wendepunkten im Leben. Fabian Schulz – er ist in dieser Woche der Lieblingsgast unserer Moderatorin Sonja Koppitz – ist nach dem Abitur erst einmal zwei Jahre durch die Welt gereist, um herauszukriegen, wie er seinem Leben einen Sinn geben kann. Er hat eine Zeit lang als Kulturmanager gearbeitet, aber ganz das Richtige war es nicht. Dann kamen die gesundheitlichen Probleme, und nach einer Odyssee bei unterschiedlichsten Ärzten, glaubte er schließlich, die Ursache gefunden zu haben: die stark quecksilberhaltigen Amalgamfüllungen in seinen Zähnen.

Das war der Moment an dem Fabian Schulz sein ganzes Leben auf den Kopf gestellt hat – und sich ganz dem Kampf gegen das Amalgam verschrieben hat. Vor zwei Jahren hat er die Interessensgemeinschaft "Umwelt Zahn Medizin" gegründet und vernetzt heute weltwelt NGOs, die sich für quecksilberfreie Zahnbehandlungen einsetzen. Ein Leben mit einer Mission.

Andere Leben, andere Wendepunkt, alles in "Plus Eins": Erich zum Beispiel – er ist der Protagonist unserer "Langen Geschichte" – träumt eines Nachts von einem Wikingerschiff, das bei Grönland im Eis versunken sein soll. Jahre später bricht er zur Expedition an den Polarkreis auf. Oder der Chemiker Sebastian Hasenstab-Riedel, der mit einem einzigen Experiment den großen Durchbruch schafft. Und natürlich unsere Hörerin Gwen, die gerade zum ersten Mal in ihrem Leben ein Fahrrad geflickt hat: Moritz Metz, Autor unserer Serie "Erste Hilfe Freundeskreis" hat ihr gezeigt, wie’s geht.

