Über den Auflagenkönig Heinz G. Konsalik Der Schund der frühen Jahre

Über 150 Romane, in einer Gesamtauflage von über 83 Millionen, in mehr als 45 Sprachen übersetzt: Der Literaturkritik galt Konsalik als Trivialautor, in Zeiten des Kalten Krieges bediente er die gängigen rassistischen und sexistischen Klischees. Weil es das Publikum verlangte?