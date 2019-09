Kulturnachrichten

Montag, 9. September 2019

Über 1000 Menschen bei erster Pride-Parade in Sarajevo Mehr als 1000 Menschen haben am Sonntag an der ersten Pride-Parade in Bosnien-Herzegowina teilgenommen. Mitglieder der LGBT-Community zogen von der Ewigen Flamme in Stadtzentrum zum knapp zwei Kilometer entfernten Parlamentsgebäude. Mit Bozo Vreco reihte sich einer der bekanntesten Sänger Bosniens in die Parade ein. Er betrachtet sich sowohl als Mann als auch als Frau und singt das traditionelle bosnische Liebeslied, die Sevdalinka, in männlicher und weiblicher Stimmlage. Unter den Marschierenden war auch der US-Botschafter in Sarajevo, Eric Nelson, der sich zu seiner Homosexualität bekennt und mit seinem Partner zusammenlebt, sowie weitere westliche Diplomaten. Die Parade verlief ohne Zwischenfälle und größere Störungen. Ultra-konservative Gruppen demonstrierten örtlich oder zeitlich versetzt. Unter den muslimischen Bosniaken, orthodoxen Serben und katholischen Kroaten des Balkanlandes sind traditionelle Wertvorstellungen weit verbreitet.

Jüdisches Filmfestival in Potsdam eröffnet Mit einem Appell gegen Antisemitismus ist das 25.

Jüdische Filmfestival Berlin & Brandenburg am Sonntagabend in Potsdam eröffnet worden. Das Festival präsentiere nicht nur Filme, sondern mache auch jüdisches Leben in Deutschland "sichtbar, hörbar und spürbar", erklärte Brandenburgs Bevollmächtigter beim Bund und Medienstaatssekretär Thomas Kralinski zur Eröffnung im Potsdamer Hans Otto Theater. "Wir wollen ein Land sein, in dem Menschen jüdischen Glaubens ihren Glauben auch öffentlich leben können", betonte Kralinski: "Deshalb müssen wir gegen jegliche Angriffe auf Jüdinnen und Juden klar Stellung beziehen." Das Filmfestival präsentiert bis zum 17. September mehr als 40 Filme in 13 Spielstätten in beiden Bundesländern. Es gilt als größtes Forum für den jüdischen und israelischen Film in Deutschland und steht im Jubiläumsjahr unter dem Motto "Celebration".

Operngewerkschaft ermittelt gegen Plácido Domingo Die Gewerkschaft von Operndarstellern und -mitarbeitern der USA hat eine Untersuchung zu Vorwürfen der sexuellen Belästigung gegen Plácido Domingo eingeleitet. Die American Guild of Musical Artists schrieb in einer E-Mail an ihre Mitglieder, dass ihre Ermittlung von zwei Berichten der Nachrichtenagentur AP ausgelöst worden sei, in denen mehrere Frauen der Opernlegende sexuelle Belästigung und anderes unangemessenes Verhalten vorwarfen. Die Gewerkschaft argumentierte, man könne nicht sicher sein, dass Opernunternehmen die Vorwürfe ausreichend selbst untersuchten. Eine Sprecherin von Domingo, Seltzer, hat die Vorwürfe als "durchsetzt mit Widersprüchlichkeiten" bezeichnet. Sie nannte aber keine Details.