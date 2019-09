Kulturnachrichten

Montag, 23. September 2019

Udo Lindenberg wird mit Verdienstorden geehrt Der Rockmusiker Udo Lindenberg und der Astronaut Alexander Gerst werden zum diesjährigen Tag der deutschen Einheit mit dem Verdienstorden der Bundesrepublik geehrt. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier wird die Auszeichnung am 2. Oktober auch an führende DDR-Bürgerrechtler wie Rainer Eppelmann, Carlo Jordan und Jens Reich verleihen, teilte das Bundespräsidialamt in Berlin mit. Geehrt werden auch mehrere Wissenschaftler wie die Historiker Jürgen Osterhammel und Karl Schlögel sowie die Lyrikerin Elke Erb. Insgesamt werden 25 Bürger geehrt.

Jeder Fünfte in Deutschland ist tätowiert In Deutschland ist mehr als jeder Fünfte einer Umfrage zufolge tätowiert. 21 Prozent der Frauen und Männer sagten, sie hätten eine oder mehrere Tätowierungen, berichtet die "Apotheken Umschau" unter Berufung auf eine Umfrage des Ipsos-Instituts. Damit habe sich der Anteil der Tätowierten in den vergangenen sieben Jahren fast verdoppelt. 2012 lag er noch bei 11,4 Prozent. Unter den 20- bis 29-Jährigen trägt fast jeder Zweite (47,1 Prozent) mindestens ein Tatoo und bei den 30- bis 39-Jährigen jeder Dritte (33,9 Prozent). Bundesweit gibt es dem Bericht zufolge rund 8000 Tatoo-Studios.

Tutanchamun-Ausstellung bricht Besucherrekord Die große Tutanchamun-Ausstellung in Paris ist am Sonntag mit einem französischen Besucherrekord zu Ende gegangen. 1,42 Millionen Menschen besuchten nach Angaben der Veranstalter die Ausstellung im Kulturzentrum Grande Halle de La Villette. Damit brach sie auch den bisherigen französischen Besucherrekord einer anderen Tutanchamun-Ausstellung aus dem Jahr 1967. Damals wollten 1,24 Millionen Besucher die Pharaonenschätze sehen. Ab November wird die Schau mit mehr als 150 Schätzen aus dem Grab des berühmten ägyptischen Königs in London gezeigt.

Direktor der Sächsischen Staatskapelle geht nach Wien Der langjährige Orchesterdirektor der Dresdner Staatskapelle, Jan Nast, tritt im Oktober sein neues Amt als Intendant der Wiener Symphoniker an. Das sei ein wunderbares Orchester mit sehr viel Potenzial. Er freue sich sehr darauf, dieses Potenzial auszuschöpfen und weiterzuentwickeln, sagte Nast der Deutschen Presse-Agentur. Der Musiker war 22 Jahre lang Direktor der Sächsischen Staatskapelle. In dieser Zeit erlebte der 54-Jährige vier Chefdirigenten und fünf Intendanten an der Semperoper.

"Game of Thrones" räumt bei Emmy-Verleihung ab Die Fantasy-Serie "Game of Thrones" hat bei den US-Fernsehpreisen Emmys ihren eigenen Rekord erneut eingestellt. Die im Mai nach acht Staffeln zu Ende gegangene Serie gewann am Sonntagabend in Los Angeles zwei Preise - beste Drama-Serie und bester Nebendarsteller für Robert Dinklage - zusätzlich zu den zehn Trophäen, die sie schon in Nebenkategorien eingesammelt hatte. Bereits 2015 und 2016 hatte die Serie je zwölf Auszeichnungen bekommen. Die Emmys werden in rund 120 Kategorien von etwa 24 000 Mitgliedern der Television Academy vergeben.

Erster deutscher Raumfahrer Sigmund Jähn ist tot Der erste deutsche Raumfahrer Sigmund Jähn ist tot. Er sei am Samstag im Alter von 82 Jahren gestorben, wie das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt DLR mitteilte. Jähn war 1978 für die damalige DDR gemeinsam mit dem russischen Kosmonauten Bykowski knapp acht Tage lang in den Weltraum gereist. Mit Sigmund Jähn verliere die deutsche Raumfahrt einen weltweit anerkannten Kosmonauten, Wissenschaftler und Ingenieur, sagte die Vorstandsvorsitzende des DLR, Ehrenfreund.

Star Trek-Schauspieler Aron Eisenberg gestorben Der US-Schauspieler Aron Eisenberg ist tot. Er sei im Alter von 50 Jahren gestorben, teilte seine Ehefrau auf Facebook mit. Woran, das blieb zunächst unklar. Zuvor hatte sie geschrieben, dass Eisenberg im Krankenhaus liege und sich in einem "kritischen Zustand" befinde. Der Schauspieler wurde in den 90er-Jahren bekannt durch seine Rolle des Ferengi "Nog" in der Serie "Star Trek: Deep Space Nine". Zuletzt war es aber ruhiger um ihn geworden.

Schriftsteller György Konrad in Budapest beigesetzt Der ungarische Schriftsteller György Konrad ist in Budapest beigesetzt worden. Der Romanautor, Essayist, ehemalige Dissident und frühere Präsident der Berliner Akademie der Künste war am 13. September im Alter von 86 Jahren in Budapest gestorben. Zur Beerdigung kamen zahlreiche Freunde und Weggefährten auf den jüdischen Friedhof im Stadtteil Farkasret, wie Teilnehmer berichteten. Als Kind hatte Konrad einen großen Teil seiner jüdischen Familie durch den Holocaust verloren. Zu seinen Werken gehören der Debütroman "Der Besucher" (1969), "Geisterfest" (1986) und "Gästebuch - Nachsinnen über die Freiheit" (2016). Anfang der 1990er Jahre war Konrád Präsident des internationalen PEN-Clubs. 2001 erhielt er den Aachener Karlspreis. Mit seinem Tod verstummte in Ungarn eine wichtige Stimme, die in Zeiten einer Dominanz des Rechtspopulismus in der Politik für Toleranz und Menschenrechte eintrat.