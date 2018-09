Typisch deutsch? Taxi "Was ist das für ein Luxus!"

Von Matthias Eckoldt und Matthias Baxmann

"So ein schönes Auto ist ein Taxi?" Am Hauptmarkt in Nürnberg wartet eine ganze Flotte auf Kundschaft. (dpa / picture alliance / Helmut Meyer zur Capellen)

Die Amerikanerin Melissa Eddy findet es unglaublich, dass ein Mercedes in Deutschland ein Taxi sein kann. Aber sie will nicht mit jedem Taxifahrer über Trump reden. Nicht immer seien die Chauffeure ortskundig, hat die Italienerin Flaminia Busotti bemerkt.

Melissa Eddy aus den USA:

"Ich bin in Minnesota mitten im Nirgendwo aufgewachsen, wo es keine Taxis gab. Und wenn man nach Deutschland in eine Kleinstadt kommt, steht da am Bahnhof eine Taxe und wartet, und das ist ein Mercedes, unglaublich! Ich dachte, wow, was ist das denn für ein Luxus. Man kommt in Deutschland viel mehr mit dem Taxifahrer ins Gespräch als in Amerika. Manchmal ist es aber echt ein Fluch. Dann stecke ich mir meine Stöpsel in die Ohren, um ein Zeichen zu setzen, lass mich in Ruhe! Ich will nicht mit jedem deutschen Taxifahrer über Trump reden müssen."

Tejan Lamboi aus Sierra Leone:

"Als ich neu hier war, sah ich diese Luxusautos, die Taxis sind, ist das wahr? So ein schönes Auto ist ein Taxi? In Sierra Leone sind die Taxis ganz alte Autos. Man unterhält sich hier mit dem Fahrer. Ich finde es toll, dass so viele Leute, die keinen Deutschen sind, als Taxifahrer beschäftigt sind. Das macht eine ganz andere Atmosphäre."

Flaminia Busotti aus Italien:

"Es gibt schon sehr viele Ausländer als Fahrer. Es kann sein, dass der dann keine Ahnung hat, wo er hinfährt. In Berlin sind die Taxifahrer eher wortkarg. Ich versuche wirklich immer, ein wenig Konversation zu machen, aber manche reagieren wirklich sehr unfreundlich. In München habe ich den Eindruck, dass die mehr mit den Formen, den guten Manieren vertraut sind. Es ist ein Tick feiner."

