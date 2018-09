Typisch deutsch: Kellner "In Deutschland ist die Kellnerin selbst die Kasse"

Von Matthias Baxmann

"Kellner sind in Deutschland direkter als in Österreich." (imago/stock&people)

Mellissa Eddy aus den USA findet an deutschen Kellnern vor allem die riesigen Portemonnaies faszinierend. Das findet auch Yu-li Lin aus Taiwan. Allerdings sei er es aus Asien nicht gewöhnt, Trinkgeld zu geben.

Sandra Lumetsberger aus Österreich:

"Kellner oder Kellnerinnen sind in Deutschland direkter als in Österreich. Das kann man manchmal auch als unhöflich empfinden. Es gibt hier wahnsinnig nette, charmante und freundliche Kellner. Sie sind nett in dem Sinne, dass sie forsch sind, manchmal ein bisschen frech, aber das ist durchaus erfrischend. So was finde ich besser, als wenn jemand gelangweilt ist und einem das Gefühl gibt, man ist eigentlich unerwünscht als Gast."

Tejan Lamboi aus Sierra Leone:

"In manchen Eckkneipen sind sie nicht sehr freundlich mit Leuten wie mir, solchen, die anders aussehen. Einmal hat eine Kellnerin gesagt, wir haben eine geschlossene Gesellschaft, aber ich habe klar bemerkt, dass das mit meiner Hautfarbe zu tun hat. Am Ende kam raus, dass es eine Lüge war, weil sie mich nicht bedienen wollte."

Melissa Eddy aus den USA:

"Ich finde diese Portemonnaies so faszinierend, die man aufklappt und das Geld super geordnet ist, und wie die das dann wieder zusammenfalten. Manche haben sogar eine besondere Tasche für das Portemonnaie. In Amerika kassieren die Kellner oder Kellnerinnen ganz normal mit der Hand. Das geht immer zurück an eine Kasse und in Deutschland ist praktisch die Kellnerin selbst die Kasse."

Yu-li Lin aus Taiwan:

"Dieses Portemonnaie finde ich auch interessant, weil es zeigt, dass die Kellner große Verantwortung haben. Wenn sie was falsch gerechnet haben, sind sie auch verantwortlich. Wir aus Asien machen gerne ein Gruppenfoto während des Essens. Das machen die Kellner dann auch gern für uns. Aber da wir aus Asien nicht an Trinkgeld gewöhnt sind, geben wir hier auch keines. Ich glaube, die Kellner wissen das."

