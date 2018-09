Typisch deutsch: Handwerker Gut ausgebildet, effizient, sauber

Nur positive Erfahrungen mit deutschen Handwerken hat etwa Derek Scally aus Irland gemacht. (imago)

Wer will fleißige Handwerker sehen? Für unsere ausländischen Korrespondenten ist die Sache klar: der muss nur nach Deutschland gehen. Da können die Deutschen noch sehr jammern über unpünktliche und unzuverlässige Handwerker.

Derek Scally aus Irland:

"Ich habe nur positive Erfahrungen mit deutschen Handwerkern, aber vielleicht bin ich auch ein wenig geschädigt durch meine Erfahrungen in Irland. Ich hatte mir hier eine Küche einbauen lassen, und die Handwerker waren fast beleidigt, als ich ihnen eine Tasse Tee angeboten habe. In Irland ist Tee so ein Arbeitsvermeidungsritual für arbeitsscheue irische Handwerker. Ich hatte jedenfalls nach drei Stunden eine neue und vor allem saubere Küche."

Flaminia Busotti aus Italien:

"Deutsche Handwerker sind sehr sauber, die fragen immer nach dem Besen, das finde ich gut. Ich denke, dass die italienischen Handwerker eher lösungsorientiert sind. Die Deutschen hingegen ticken nach Vorschriften. Zum Beispiel, es gibt einen Rohrbruch, für den Italiener heißt es, okay, Rohbruch stoppen. Die Deutschen: Nein, nein, das muss richtig gemacht werden, es muss die richtige Röhre sein, die richtige Dichtung. Das ist meine Erfahrung."

Tejan Lamboi aus Sierra Leone:

"Die sind sehr begabt, sehr effizient, die machen alles super! Als ich nach Deutschland gekommen bin, hatte ich mich mit einer Freundin unterhalten und gefragt, was sie denn für einen Beruf hätte. Ich bin Tischlerin, sagte sie. Das hatte mich sehr überrascht, weil bei uns in Sierra Leone solche Handwerkerberufe immer noch männlich sind."

Peter Dollé aus den USA:

"Die sind alle gut ausgebildet, und man kann ihnen vertrauen. Die Lizenzen für Handwerker sind in Deutschland sehr streng, und sie müssen von einer Innung genehmigt werden. In Amerika ist das nicht so, da kann sich jeder Klempner oder Tischler nennen."