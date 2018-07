Typisch deutsch: Beamte "Besonders in der Ausländerbehörde gibt es sehr unfreundliche Beamte"

Von Matthias Baxmann

Ein deutscher Beamter bei der Passkontrolle. (Uwe Zucchi/dpa)

Die Korrespondentin aus Sierra Leone findet die Stereotype der Deutschen über ihre Beamten amüsant. Ihre russische Kollegin sagt, die Staatsdiener seien besonders in einer Behörde unfreundlich. Der Korrespondent aus den USA hingegen hat ein sehr positives Bild.

Peter Dollé aus den USA:

"Ich finde, der klassische deutsche Beamte ist sehr gut ausgebildet, sehr fähig und zuverlässig. Zu mir waren sie immer sehr höflich. Ich habe häufig erlebt, dass, wenn die gemerkt haben, ich bin fremd, Amerikaner, dann waren sie höflicher als vielleicht den Deutschen gegenüber. In den Vereinigten Staaten braucht man keine große Ausbildung zu machen, um ein Beamter zu werden, ganz anders als hier."

Tejan Lamboi aus Sierra Leone:

"Ich finde es sehr lustig, dass die Deutschen selbst so viele Stereotype über ihre Beamten haben. Ich habe oft gehört, dass sie faul sein sollen. Manche sind tatsächlich sehr unfreundlich, was man natürlich nicht über jeden sagen kann. Aber besonders in der Ausländerbehörde habe ich sehr unfreundliche Beamte erlebt. Und wenn ich unfreundlich sage, dann ist das auch wirklich unfreundlich. Aber ich nehme das mit Humor."

Derek Scally aus Irland:

"Ich finde, die Beamten sind in Deutschland sehr Bundesland-spezifisch. Nach meiner Erfahrung haben wir es in Berlin zum Beispiel mit dieser Preußen-Mentalität zu tun. Auf Englisch würde man sagen, 'computer says no'. Als ich das erste Mal in Deutschland gearbeitet habe, hatte ich auf meinem Anmeldeformular römisch-katholisch angekreuzt. Und als ich ein Jahr später wieder hier war, hat die Frau im Einwohnermeldeamt gefragt, sind Sie katholisch? Und ich meinte, Religion ist wohl Privatsache. Und sie sagt, ist egal, der Computer sagt, dass Sie katholisch sind, da müssen Sie Kirchensteuer zahlen."

Tatjana Firsova aus Russland:

"Ich war heute im Finanzamt, und da gab es eine Frau, die meine Dokumente bearbeitet hat. Sie war sehr, sehr nett, sie hat mir wirklich geholfen, und wir haben viel gelacht. Aber in der Ausländerbehörde gibt es eine ganz andere Art von Beamten, mit einem versteinerten Gesicht. Es darf kein Lächeln geben und so reden sie auch mit Dir."