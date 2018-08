Typisch deutsch: Balkon Für die Deutschen "eine Wohlfühloase"

Von Matthias Baxmann

Melissa Eddy (USA): "Es ist faszinierend, wenn man sich die deutschen Balkons anschaut." (picture alliance / Wolfram Steinberg)

Pflanzen-, Bierkasten- oder Katzenbalkon? "Zeigen Sie mir einen Balkon, und ich sage Ihnen, wer da wohnt", behauptet der irische Korrespondent. Dieser Platz sei hier "eine Welt und ein Leben für sich", sagt seine amerikanische Kollegin.

Tejan Lamboi aus Sierra Leone:

"Ich habe bemerkt, dass für die Deutschen eine Wohnung mit Balkon sehr wichtig ist. Als ich mit meiner deutschen Frau auf der Suche nach einer Wohnung war, war das sehr anstrengend für mich. Wir hatten super schöne Wohnungen gesehen, aber weil die keinen Balkon hatten, wollte sie keine davon nehmen. Unsere jetzige Wohnung ist nicht so besonders schön, aber wir haben sie dann genommen, weil sie einen sehr großen Balkon hat."

Melissa Eddy aus den USA:

"Es ist faszinierend, wenn man sich die deutschen Balkons anschaut. Manche haben nur Blumen, andere haben Nutzpflanzen wie Tomaten, und es gibt die spießigen Balkons mit einem kleinen Tischchen und ganz viel Blümchen. Dann gibt's die Bierkastenbalkons und die Katzenbalkons mit einem Gitter. Es ist praktisch eine Welt und ein Leben für sich. In Amerika gibt es das gar nicht, das Bedürfnis, sich einfach so auf den Balkon zu setzen."

Sandra Lumetsberger aus Österreich:

"Der Balkon ist für mich eine neue Erfahrung, gibt es in Wien nicht so oft. Insofern finde ich das ganz spannend, wie sich die Deutschen da so eine Wohlfühloase einrichten. Für mich ist es ein schönes neues Erlebnis, hier in Deutschland jetzt selbst einen Balkon zu haben. Ich habe da erst mal Kräuter angepflanzt und diese typischen Pflanzen, die man da so aufstellt."

Derek Scally aus Irland:

"Zeigen Sie mir einen Balkon, und ich sage Ihnen, wer da wohnt. Ich habe beobachtet, je kleiner der Balkon, desto voller ist er. Es ist für viele Leute offenbar ein Seelenbedürfnis, alles dort zur Schau zu stellen, je privater, desto besser. Ich habe deutsche Freunde, die im Sommer auf dem Balkon leben und sogar schlafen. Das ist der Mittelpunkt ihres Lebens im Sommer, dieses Balkonia-Syndrom."