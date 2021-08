Twitter will gegen Fake News angehen

Dienstag, 3. August 2021

Der Kurznachrichtendienst Twitter will mit den Nachrichtenagenturen Reuters und AP zusammenarbeiten, um seinen Nutzerinnen und Nutzern schneller glaubwürdige Informationen anbieten zu können. Wie das Unternehmen in San Francisco mitteilte, wird es mit den Agenturen vor allem bei großen Ereignissen kooperieren. Denkbar sei etwa, dass einem Tweet zu einem bestimmten Thema entsprechende Nachrichten angehängt werden. Anstatt zu warten, bis etwas viral geht, werde Twitter es in einen Zusammenhang mit der öffentlichen Debatte stellen oder ihr vorgreifen, erklärte der Kurznachrichtendienst.

Die Schauspielerin Reese Witherspoon soll ihre Produktionsfirma „Hello Sunshine“ für 900 Millionen US-Dollar verkauft haben. Das berichten mehrere US-Medien. 2016 hatte Witherspoon die Firma gegründet und damit unter anderem die Serien "Big Little Lies" und "Little Fires Everywhere" produziert. Käufer soll ein Medienunternehmen sein, hinter dem ehemalige Disney-Führungskräfte und die Investmentgesellschaft Blackstone stehen. Die Schauspielerin will in der neuen Firma im Vorstand und weiter als Produzentin mitwirken.