Der Nelly-Sachs-Preis wird nicht an die Autorin Kamila Shamsie vergeben. Als Grund gab die Jury die Unterstützung Shamsies für die isralkritische BDS-Bewegung an. Eine richtige Entscheidung, findet Michael Köhler, wenn auch etwas spät. Mehr

Julia Reichert, Hayat Erdogan und Tine Milz leiten seit Kurzem das Neumarkt Zürich - und wollen es in einen Ort zwischen Stadttheater und Experimentierbühne verwandeln. Mit "They shoot horses, don’t they?" sei das nicht gelungen, findet unser Kritiker. Mehr