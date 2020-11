TV-Film "Gott" Zu einseitige Sicht auf Suizidbeihilfe

Kerstin Schlögl-Flierl im Gespräch mit Liane von Billerbeck

Am Ende von "Gott" sollen die Zuschauer über ein Recht auf Suizid abstimmen. Dafür sei ein anderthalbstündiger Film eine zu dünne Grundlage, findet Kerstin Schlögl-Flierl. (ARD Degeto/Moovie GmbH/Julia Terjung)

Der ARD-Film „Gott“ nach dem Theaterstück von Ferdinand von Schirach stellt die Frage, ob es ein Recht auf Suizid gibt. Die Moraltheologin Kerstin Schlögl-Flierl findet den Film unausgewogen. Das Christentum werde einseitig negativ dargestellt.

Ein 78 Jahre alter, gesunder Mann will nach dem Tod seiner Frau nicht weiterleben. Sein Fall wird vom Ethikrat verhandelt, ähnlich einer Gerichtssituation: Kann der Mann Sterbehilfe von ärztlicher Seite verlangen? Oder hat die Selbstbestimmung Grenzen? Diese schwierige ethische Frage verhandelt der Film "Gott", der an diesem Montagabend in der ARD gezeigt wird, mit anschließender Abstimmung des Publikums. Ferdinand von Schirach hatte mit seinem gleichnamigen Theaterstück die Vorlage geliefert.

Die Moraltheologin Kerstin Schlögl-Flierl, selbst Mitglied im Deutschen Ethikrat, hat einiges an dem Film zu kritisieren. Vor allem sei er nicht ausgewogen: So komme die Position von Angehörigen nicht klar genug zum Vorschein. Zudem werde ein sehr negatives, "vormodernes" Bild des Christentums vermittelt, in Person eines katholischen Bischofs.

Selbstbestimmung als wichtiger Wert

"Da muss man sagen, es fehlen die Auseinandersetzungen mit der modernen Theologie, das hätte ich schon erwartet", sagt Schlögl-Flierl. Selbstbestimmung werde sehr auf der Seite der Befürworter der Suizidbeihilfe gesehen.

"Auch wir im Christentum würden Selbstbestimmung als wichtigen Wert anerkennen, aber relational gedacht." Das bedeute: Selbstbestimmung in Beziehung. Es müsse "ausbuchstabiert" werden, dass man auch bei einem Suizid und dessen Beihilfe in Beziehungen eingebunden sei.

(bth)