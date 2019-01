Kulturnachrichten

Samstag, 12. Januar 2019

Turmbau der Potsdamer Garnisonkirche verzögert sich Das 1945 zerstörte Wahrzeichen der Stadt soll bis 2021 fertiggestellt werden Der Wiederaufbau des Turms der Garnisonkirche in Potsdam verzögert sich voraussichtlich um ein Jahr. "Ich rechne mittlerweile mit der Fertigstellung bis zum Sommer 2021, sagte der Stiftungssprecher der Garnisonkirche, Wieland Eschenburg, der Deutschen Presse-Agentur. Nach der ursprünglichen Baugenehmigung hätte der Bau bis zum Sommer 2020 fertig sein müssen. Hintergrund seien insbesondere die Verzögerungen beim Bohren der Grundpfeiler für den knapp 90 Meter hohen Turm, sagte Eschenburg. Dies habe einen Zeitverzug von rund sechs Monaten gebracht. Nach der Fertigstellung der Grundplatte erlaube nun das Winterwetter derzeit den Start der Mauerarbeiten nicht.

Opernsänger Theo Adam gestorben Bassbariton sang vor allem Partien von Wagner und Strauss Der Opernsänger Theo Adam ist tot. Er starb in einem Dresdner Pflegeheim im Alter von 92 Jahren, wie die Familie bekannt gab. Adam galt als einer der bekanntesten Bassbaritone des 20. Jahrhunderts. Als Jugendlicher erhielt er seine sängerische Grundausbildung im Dresdner Kreuzchor. Nach einem privaten Gesangsstudium führte ihn sein erstes Engagement an die Dresdner Staatsoper. Zwischen 1952 und 1980 sang er alle Wagnerpartien seines Fachs bei den Bayreuther Festspielen. Darüber hinaus hatte er zahlreiche Gastverträge an den renommiertesten Opernhäusern der Welt, darunter die Wiener und Berliner Staatsoper und Covent Garden in London. Kulturstaatsministerin Monika Grütters würdigte Adam als "einen der wenigen deutsch-deutschen Weltstars der Opernbühne".

"Huff Post Deutschland" wird eingestellt Lizenzvergabe an ein anderes Medienunternehmen ist nicht geplant Die Online-Zeitung "Huff Post Deutschland" wird zum 31. März eingestellt. Das teilte das Verlagsunternehmen Burda Forward in München mit. Burda hatte die deutsche Ausgabe der US-amerikanischen "Huffington Post" im Oktober 2013 gestartet. Die Zeitung wollte ihren Lesern neben Informationen auch eine Diskussionsplattform bieten. Herausgeber des deutschen Ablegers der "Huff Post" ist Cherno Jobatey, die Chefredaktion ist derzeit unbesetzt. Wie Burda Forward weiter mitteilte, werden für die 13 Mitarbeiter, die von der Schließung betroffen sind, individuell Lösungen zum weiteren Verbleib im Unternehmen gesucht. Eine Lizenzvergabe der "Huff Post" an ein anderes Medienunternehmen in Deutschland sei nicht geplant, hieß es.

Unmut über Verkauf von royalen Kunstwerken Niederländische Museen fordern Vorkaufsrecht statt Versteigerung In den Niederlanden sorgt die geplante Versteigerung von Kunstwerken aus der Sammlung der Königsfamilie für Unmut. Museen und Politiker fürchten, dass Kulturschätze nun ins Ausland verkauft würden. Die niederländische Regierung lehnte jedoch bisher ein Eingreifen ab, denn dies sei eine Privatangelegenheit. Bei Sotheby's in London und New York sollen Ende des Monats u.a. Porzellan und mehrere Zeichnungen alter Meister versteigert werden. Besonders wertvoll ist eine Zeichnung von Peter Paul Rubens (1577-1640), die auf rund drei Millionen Euro geschätzt wird. Museen, Stiftungen und auch Politiker hatten die königliche Familie aufgefordert, die Kunstwerke niederländischen Museen zum Kauf anzubieten. Bei Auktionen hätten die Museen keine Chance gegen milliardenschwere private Bieter Kunstwerke zu ersteigern, sagte der Direktor des Rotterdamer Kunstmuseums. Das Museum besitzt die größte Rubens-Sammlung der Niederlande. Das Königshaus äußerte sich bislang nicht.