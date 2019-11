Kulturnachrichten

Montag, 25. November 2019

Türkischer Journalist bekommt Geschwister-Scholl-Preis Der inhaftierte türkische Journalist Ahmet Altan wird heute mit dem 40. Geschwister-Scholl-Preis ausgezeichnet - in Abwesenheit. Bei der Verleihung in der Münchener Ludwig-Maximilians-Universität soll an seiner Stelle Altans enge Vertraute Yasemin Congar die Auszeichnung entgegennehmen. Altan, der als Kritiker von Präsident Erdogan gilt, war kurz nach dem Putschversuch in der Türkei vom Juli 2016 verhaftet worden.

Taylor Swift räumt bei American Music Awards ab Die US-Sängerin Taylor Swift hat bei der Verleihung der American Music Awards insgesamt fünf Preise gewonnen. Unter anderem erhielt sie die Auszeichnung als Künstlerin des Jahres und für ihr Album "Lover". Damit überholte Swift den 2009 gestorbenen Michael Jackson, der mit 24 American Music Awards bislang der Rekordhalter gewesen war. Swift hat nun 28 Trophäen. Auch Stars wie Billie Eilish, Shawn Mendes, Camila Cabello, Halsey und Post Malone konnten bei der Gala in Los Angeles Auszeichnungen mit nach Hause nehmen.

Israelische Stiftung bekommt versteigerten Hitler-Hut Der in München versteigerte Hut von Adolf Hitler kommt in die Hände einer israelischen Stiftung. Der in der Schweiz lebende libanesische Geschäftsmann Tschatila sagte der Zeitung "Le Matin Dimanche", er habe den Hut und weitere Objekte erworben, damit sie nicht für "Neonazi-Propaganda" missbraucht würden. Er wolle die Gegenstände der israelischen Stiftung Keren Hajessod übergeben, die sie ausstellen werde. Die Hinterlassenschaften des Diktators waren am vergangenen Mittwoch in München vom Auktionshaus Hermann Historica versteigert worden. Der Präsident der European Jewish Association, Margolin, forderte die Bundesregierung auf, die Versteigerung von Nazi-Gegenständen stärker zu kontrollieren.