Türkischer Autohersteller Karsan Elektrobusse für Deutschland

Von Karin Senz

Ein Elektrobus des Türkischen Autoherstellers Karsan. (Deutschlandradio / Karin Senz)

Die großen Hersteller wie MAN oder Mercedes haben die Entwicklung von Elektrobussen verschlafen. Erwartungsvoll schaut man jedoch von Deutschland in die Türkei. Dort könnte das Unternehmen Karsan zum Vorreiter in der Produktion werden.

In zwei Jahren will die Türkei eigene Elektroautos bauen, verspricht Staatspräsident Erdogan. Bei Bussen mit Stromantrieb ist das Land am Bosporus schon weiter. Sie laufen jetzt schon vom Band. Wichtigster Absatzmarkt soll Deutschland werden.