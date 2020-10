Trumps Amerika Die gespaltene Nation

Moderation: Hans Dieter Heimendahl

In guten wie in schlechten Zeiten: Trump-Fans hielten auch während seiner Corona-Erkrankung zu ihrem Idol. (Getty Images / Alex Edelman)

Die USA haben die Wahl – und die Welt schaut gebannt auf ein Land, das polarisierter scheint als je zuvor: Die einen feiern Präsident Donald Trump als Heilsbringer, die anderen sehen in ihm eine Gefahr für die Demokratie. Halten die USA das aus?

Noch dreieinhalb Wochen bis zur US-Präsidentschaftswahl: Die Wahlkampfmaschinerie läuft auf Hochtouren. Daran ändert auch die Corona-Erkrankung des amtierenden Präsidenten nichts. Einmal mehr steht das Land vor einer Richtungsentscheidung: weiter mit Donald Trump, den die einen als Heilsbringer verehren, während ihn seine Gegner als Gefahr für die Demokratie brandmarken? Oder macht sein demokratischer Herausforderer Joe Biden das Rennen?

Stresstest für das US-amerikanische Verfassungssystem

Beide Parteien sind so zerstritten wie nie zuvor. Diese Polarisierung gefährdet auch die Funktionsfähigkeit des politischen Systems. Es lebt von der Kompromissfähigkeit zwischen Präsident und den Abgeordneten im Kongress; so sieht es auch die Verfassung von 1787 vor. Doch statt Kompromiss herrscht Lagerkampf. Das zeigt sich einmal mehr bei der umstrittenen Besetzung der Richterposten im obersten Gericht, dem Supreme Court. Ein Stresstest auch für das Verfassungssystem.

Der Riss geht auch durch die Gesellschaft: wachsende soziale Ungleichheit, Proteste gegen Polizeigewalt und Rassismus – nun auch noch Corona mit bereits mehr als 210.000 Toten. Diese Probleme bleiben auch nach dem 3. November.

Sind die USA noch in guter Verfassung – rechtlich wie gesellschaftlich?

Ist die amerikanische Verfassung den heutigen Herausforderungen gewachsen?

Welche Aufgaben liegen vor dem nächsten Präsidenten der USA?

Wie sollen sich Deutschland und die EU in dem Machtpoker verhalten?

Darüber diskutieren:



Cathryn Clüver Ashbrook, Mitgründerin des Future of Diplomacy Project an der Harvard Universität in Cambridge

Prof. Dr. Michael Butter, Professor für amerikanische Literatur- und Kulturgeschichte an der Universität Tübingen

Prof. Dr. Christiane Lemke, Professorin für Politikwissenschaften an der Leibniz Universität Hannover

Matthew Karnitschnig, Chef Europa-Korrespondent des Online-Nachrichtenportals "Politico"

(sus)