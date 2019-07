Kulturnachrichten

Montag, 22. Juli 2019

Trump setzt Attacken gegen Demokratinnen fort US-Präsident Donald Trump hat seine Attacken gegen vier Politikerinnen der oppositionellen Demokraten fortgesetzt und hat von den Frauen eine Entschuldigung gefordert. "Ich glaube nicht, dass diese vier Kongressabgeordneten in der Lage sind, unser Land zu lieben", schrieb Trump im Onlinedienst Twitter. Trump sorgt mit seinen Attacken gegen die vier Abgeordneten Alexandria Ocasio-Cortez, Rashida Tlaib, Ilhan Omar und Ayanna Pressley schon seit Tagen für Empörung. Er hat die Politikerinnen unter anderem zur Rückkehr in ihre Heimatländer aufgefordert - dabei sind drei der vier Frauen in den USA geboren, alle vier haben die US-Staatsbürgerschaft.

Papst beruft deutschen Physiker in Wissenschaftsakademie Papst Franziskus hat den rumäniendeutschen Physiker und Nobelpreisträger Stefan Walter Hell zum Ordentlichen Mitglied der Päpstlichen Wissenschaftsakademie ernannt. Hell studierte Physik in Heidelberg und spezialisierte sich anschließend auf Mikroskopieverfahren. Neben zahlreichen Auszeichnungen und Ehrendoktorwürden erhielt er 2014 den Nobelpreis für Chemie. Die Päpstliche Akademie der Wissenschaften mit Sitz in den Vatikanischen Gärten widmet sich der Aufgabe, naturwissenschaftliche Fortschritte und erkenntnistheoretische Fragen zu erörtern. Ihr gehören rund 80 Mitglieder an, die ohne Rücksicht auf Nationalität oder Glaubensbekenntnis ausgewählt werden.

Manfred Faig wird neuer Domkapellmeister in Eichstätt Manfred Faig wird neuer Domkapellmeister in Eichstätt und Leiter des diözesanen Amtes für Kirchenmusik. Wie das Bistum Eichstätt am Montag mitteilte, übernimmt Faig die bisherigen Aufgaben von Christian Heiß zum 1. Januar 2020. Heiß wird ab 1. September die Regensburger Domspatzen leiten. In den letzten drei Monaten des Jahres betreut demnach Bastian Fuchs, Assistent des Domkapellmeisters, die Chöre der Eichstätter Dommusik. Faig stammt aus Kösching und erhielt wie sein Vorgänger seine erste musikalische Ausbildung bei den Domspatzen in Regensburg.

"Just One" ist "Spiel des Jahres 2019" Das Ratespiel "Just One" ist "Spiel des Jahres 2019". Diese Entscheidung gab die Jury in Berlin bekannt. "Just One" kann von drei bis sieben Spielern ab einem Alter von acht Jahren gespielt werden, die Begriffe erraten müssen. Das Spiel sei "genial durch seine Einfachheit", urteilte die Jury. Den begehrten "Pöppel" der Jury als "Kennerspiel des Jahres" erhielt "Flügelschlag". Es wurde bei Feuerland-Spiele verlegt und kann von zwei bis fünf Spielern ab zehn Jahren gespielt werden. Die seit 2011 prämierten "Kennerspiele" sind für Spieler, die die Herausforderung suchen, wie es heißt. Der Titel "Spiel des Jahres" gilt als wichtigste Auszeichnung für analoge Gesellschaftsspiele im deutschsprachigen Raum.

Österreichische Sopranistin erhält Hugo-Wolf-Medaille Die österreichische Sopranistin Gundula Janowitz wird mit der Hugo-Wolf-Medaille 2019 geehrt. "Eine Künstlerin, die ihre mehr als 30 Jahre dauernde, glanzvolle Opernkarriere unter die Leitsterne W. A. Mozart, Richard Wagner und Richard Strauss stellte", teilte die Internationale Hugo-Wolf-Akademie mit. Zeitgleich und leidenschaftlich habe sie sich für die Gattung Lied stark gemacht. Janowitz wird die undotierte Auszeichnung am 6. Oktober in Stuttgart entgegennehmen.

6,5 Millionen Euro für Kulturprojekte gegen Extremismus Die Staatsministerin für Kultur und Medien, Monika Grütters, unterstützt im Rahmen der „Strategie zur Extremismusprävention und Demokratieförderung“ der Bundesregierung Kulturprojekte gegen Extremismus mit rund 6,5 Millionen Euro. Der Schwerpunkt liegt auf Projekten, in denen junge Menschen ihre Medienkompetenz ausbauen können und auf Initiativen, die sich der kulturellen Integration widmen. Eine der von der Staatsministerin geförderten Initiativen ist zum Beispiel das Online-Projekt „RISE - Jugendkulturelle Antworten auf islamistischen Extremismus“. Unterstützt wird auch die Initiative Kulturelle Integration, die unter dem Titel „Zusammenhalt in Vielfalt“ unter anderem bereits fünfzehn Thesen für das Zusammenleben in einer pluralen, weltoffenen Gesellschaft erarbeitet hat.

Kunsthändler als Betrüger vor Gericht Wegen gewerbsmäßigen Betrugs müssen sich drei Geschäfsführer eines Auktionshauses in München jetzt vor Gericht verantworten. Die Kunstwerke zum Schnäppchenpreis waren Fälschungen. Heute beginnt der Prozess vor dem Münchner Landgericht. Laut Staatsanwaltschaft soll ein Mann in Bielefeld Kopien von Grafiken nachgedruckt und als vermeintliche Originale an Galerien und Auktionshäuser in ganz Deutschland verkauft haben. Die Reproduktionen habe er auf der Vorderseite mit Bleistift nummeriert und auf der Rückseite mit einem Sachverständigen-Zertifikat versehen.

Das jüdische Studienwerk ELES wird zehen Jahre alt Rund 800 Stipendiaten hat das jüdische Begabtenförderungswerk ELES seit seiner Gründung 2009 gefördert. 90 Prozent sind Migranten aus der ehemaligen Sowjetunion oder aus Israel. Zum Jubiläumsfestakt im Oktober im Jüdischen Museum Berlin kommt auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Trotz deren judenfreundlicher Äußerungen sieht das jüdische Studienwerk ELES die AfD kritisch. Die Partei gebe "sich als Freund der jüdischen Gemeinschaft, wendet sich dabei gegen Muslime und weitere Minderheiten auf eine Art, die gegen Juden in Deutschland nicht möglich wäre", sagte ELES-Geschäftsführer Jo Frank.

"Avengers: Endgame" ist weltweit erfolgreichster Film Der Superhelden-Film "Avengers: Endgame" ist seit dem Wochenende der weltweit erfolgreichste Film der Kinogeschichte. Er steht nun laut vorläufigen Zahlen der Branchenseite Box Office Mojo bei 2,7902 Milliarden Dollar (2,484 Milliaren Euro) weltweitem Einspiel und hat damit die alte Bestmarke von "Avatar" in Höhe von 2,7897 Milliarden Dollar überboten. Allerdings sind diese Zahlen des vor zehn Jahren erschienenen bisherigen Spitzenreiters nicht an die Inflation oder steigende Preise für Kinotickets angepasst.

Trauer um Lyriker Werner Söllner Der Lyriker und frühere Leiter des Hessischen Literaturforums Werner Söllner ist tot. Der 67jährige sei am Freitag nach kurzer schwerer Krankheit gestorben, erklärten mehrere Vorstandsmitglieder des Literaturforums in Frankfurt: "Wir verlieren mit ihm nicht nur einen ehemaligen Mitarbeiter, der den herausragenden Ruf des Hessischen Literaturforums über Jahre geprägt hat, sondern auch einen großen Dichter und nicht zuletzt einen Wegbegleiter und Freund, den wir schmerzlich vermissen." 1951 in Rumänien geboren, zog Söllner 1982 in die Bundesrepublik, wo er als freier Autor in Frankfurt lebte. Zu seinen Werken zählten die Bücher "Kopfland.Passagen" und "Knochenmusik". Für seine stark von Paul Celan beeinflussten Gedichte erhielt Söllner mehrere Preise. 2002 übernahm er die Leitung des Literaturforums. Von diesem Amt zog sich der Lyriker 2010 zurück, als er wegen einer früheren Kooperation mit dem rumänischen Geheimdienst in die Kritik geriet.

Mondlandung-Videos für 1,8 Millionen Dollar versteigert Zum 50. Jubiläum der Mondlandung hat das Auktionshaus Sotheby's Original-Videoaufnahmen der Nasa für 1,82 Millionen Dollar (1,62 Millionen Euro) versteigert. Dieser Preis liegt 8 000 Mal über dem, der vom bisherigen Besitzer Gary George bei einer Auktion im Juni 1976 gezahlt worden war. Seitdem seien die Bänder mit rund zweieinhalb Stunden Laufzeit nur drei Mal abgespielt worden, teilte das Auktionshaus in New York mit. Die Aufnahmen seien schärfer als die TV-Aufzeichnungen aus jener Zeit, weil sie ohne Übertragungsverlust direkt bei der Nasa aufgenommen worden waren. George hatte seinerzeit ein Paket mit 1.150 Videobändern für 217,77 Dollar ersteigert. Insgesamt erzielte Sotheby's mit der Auktion von Mond-Memorabilia einen Umsatz von 5,5 Millionen Dollar.