Kulturnachrichten

Sonntag, 25. November 2018

Trojanow erhält Preis des Österreichischen Buchhandels Ehrung anlässlich Europäischer Literaturtage in Spitz an der Donau Zum Abschluss der Europäischen Literaturtage in Spitz an der Donau ist der Ehrenpreis des Österreichischen Buchhandels für Toleranz in Denken und Handeln an den Schriftsteller Ilija Trojanow verliehen worden. Trojanow zählt zu den Unterstützern der Charta der Digitalen Grundrechte der Europäischen Union und ist Beisitzer im Präsidium des deutschen PEN-Zentrums. In seiner Dankesrede bezog sich der Ausgezeichnete auf die Formulierung des Preises. "Meine patriotische Energie reicht gerade aus für das Grätzel, in dem ich wohne", erklärte er. Intoleranz sei angebracht gegenüber Dummheit, Korruption und anderen Missständen. Toleranz allein sei zu wenig, wenn es um die Notwendigkeit von Empathie oder Solidarität gehe. Benedikt Föger, Präsident des Hauptverbands des Österreichischen Buchhandels, nahm die Preisverleihung vor und appellierte an den Glauben an die Utopie einer gerechten und friedlichen Gesellschaft.

Preise beim Filmfestival Mannheim-Heidelberg verliehen Iranische Produktion bekommt drei Auszeichnungen Die iranische Produktion "Orange Days" ist der große Gewinner beim 67. Internationalen Filmfestival Mannheim-Heidelberg. Der Film erhielt nicht nur den Hauptpreis, sondern auch den Preis der Filmkritiker und den Preis der ökumenischen Kirchenjury, wie die Organisatoren am Wochenende mitteilten. Filmemacher Arash Lahooti erzähle "eine einzigartige und bewegende Geschichte über eine Familie, Liebe, Respekt - und Orangen", so die Jury. Der Preis für den besten unkonventionell erzählten Spielfilm ging an "The Fireflies Are Gone" aus Kanada, der Spezialpreis für eine außergewöhnliche Leistung an den Schauspieler Christian Malheiros in dem brasilianischen Film "Socrates". Für bedeutende Leistungen in Darstellung, Bildführung, Musik und Montage wurde die Schauspielerin Vivian Wu im chinesischen Beitrag «Dead Pigs" ausgezeichnet. Der Publikumspreis ging an den französisch-marokkanischen Film "Tazzeka".

Zauberkünstler und Schauspieler Ricky Jay gestorben Bond-Schurke und Zauberkünstler wurde 70 Jahre alt Der Zauberkünstler und Schauspieler Ricky Jay ist in Los Angeles gestorben. Jay starb eines natürlichen Todes, wie sein Manager Winston Simone dem "Hollywood Reporter" sagte. Kinozuschauern ist Ricky Jay unter anderem als Techno-Terrorist Henry Gupta aus dem James-Bond-Film "Der Morgen stirbt nie" von 1997 bekannt. Auch in den Dramen "Boogie Nights", "Magnolia" und der Fernsehserie "Akte X" hatte er Auftritte. Jay begann früh mit Zaubertricks und trat damit bereits in den 1960er Jahren im "Electric Circus" in New York auf, wie das Magazin "New Yorker" in einem Porträt des Künstlers berichtet. Seine Spezialität waren Kartentricks und das Kartenwerfen. Laut dem Kinoportal imdb.com war es einer der spektakulärsten Tricks von Jay, Karten so geschickt zu werfen, dass sie sich durch die harte Schale von Wassermelonen bohrten.

Ägypten enthüllt antikes Grab und Sarkophag Archäologen entdecken Grab von Chef-Mumifizierer Ägypten hat ein antikes Grab, einen Sarkophag und weitere Begräbnisartefakte in der Thebanischen Nekropole Al-Asasif in der Tempelstadt Luxor enthüllt. In der zwischen dem Tal der Königinnen und dem Tal der Könige gelegenen Totenstadt Al-Asasif wurden Adelige und hochrangige Beamte der Pharaonen bestattet. Unter den Funden in der Grabstätte sind Sarkophage, Statuen und etwa 1000 "Uschabtis", Begräbnis-Figürchen aus Holz, Lehm und Stein. Das Grab stammt aus dem Mittleren Reich (2137 bis 1781 vor Christus). Archäologen entdeckten zudem zwei Sarkophage aus der 18. Dynastie (gegen 1530 vor Christus). Einer der Särge enthält die gut erhaltenen Überreste einer Frau, deren Identität jetzt geklärt werden soll.

Regisseur Nicolas Roeg gestorben Sein bekanntester Film ist "Wenn die Gondeln Trauer tragen" Der britische Regisseur Nicolas Roeg ist im Alter von 90 Jahren gestorben. Das berichtete die BBC unter Berufung auf Familienangehörige. Roegs bekanntestes Werk ist der Gruselthriller "Wenn die Gondeln Trauer tragen" aus dem Jahr 1973. Der Film basiert auf einer Erzählung von Daphne du Maurier. Roeg begann seine Kariere als Kameramann. So war er lichtsetzender Kameramann bei dem Spielfilm "Lawrence von Arabien". Der zumeist atmosphärische Aufbau seiner Filme beeinflusste später Filmregisseure wie Ridley Scott und Francois Ozon. 1999 wurde er für seine Lebensleistung mit dem British Independent Film Awards ausgezeichnet.

Hubertus Knabe klagt sich auf Arbeitsplatz zurück Kultursenator Lederer will Gerichtsentscheidung prüfen lassen Der abgesetzte Leiter der Stasiopfer-Gedenkstätte Hohenschönhausen, Hubertus Knabe, kann womöglich vorerst wieder auf seinen Posten zurückkehren. Gegen seine Freistellung vor zwei Monaten erwirkte er jetzt eine einstweilige Verfügung des Landgerichts Berlin. Dies bestätigte der Sprecher der Senatskulturverwaltung, Daniel Bartsch. Knabe wird vorgeworfen, nicht entschieden genug gegen die sexuelle Belästigung von Frauen durch seinen Stellvertreter vorgegangen zu sein. Der Historiker hat die Vorwürfe zurückgewiesen und Klage gegen seine Kündigung eingereicht. Mehrere Volontärinnen, Mitarbeiterinnen und Praktikantinnen hatten der "Führungsetage" der Gedenkstätte sexistisches Verhalten vorgeworfen und sowohl an Kulturstaatsministerin Monika Grütters als auch Berlins Kultursenator Klaus Lederer geschrieben. Lederer ist Vorsitzender des Stiftungsrates, der die Kündigungen von Knabe und seinem Vize einstimmig beschloss. Laut eines Berichts des "Tagesspiegel" will Lederer noch am Wochenende in Absprache mit Grütters "alle rechtlichen Möglichkeiten prüfen lassen, um die Eilentscheidung des Gerichts anfechten zu lassen".

UN-Komitee entscheidet über Kulturerbe Jamaikanischer Reggae und französische Parfumkunst als Bewerber Der jamaikanische Reggae und die Parfumkunst aus Südfrankreich bewerben sich in diesem Jahr bei der Unesco um den Titel "immaterielles Kulturerbe der Menschheit". Sie gehören zu 40 Traditionen, Künsten und Handwerken, über die das zuständige UN-Komitee kommende Woche entscheidet. Deutschland, Österreich und drei andere Länder treten mit dem mehr als 300 Jahre alten Färbeverfahren des Blaudrucks an. Das Welterbe-Komitee der Unesco tagt von Montag bis Samstag auf der Insel Mauritius. Im vergangenen Jahr hatte es die "Kunst des neapolitanischen Pizzabäckers" auf ihre Liste aufgenommen. Das immaterielle Kulturerbe umfasst bereits 399 Titel aus Bereichen wie Tanz, Theater, Musik und Handwerk. Mit dem Erbe soll traditionelles Wissen weltweiter Gemeinschaften bewahrt und weitergegeben werden.