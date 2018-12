Kulturnachrichten

Montag, 3. Dezember 2018

Triumphbogen nach Krawallen geschlossen Napoleon-Büste ist geköpft worden Nach den schwersten Krawallen seit Jahren in Frankreich bleibt der stark beschädigte Triumphbogen in Paris zunächst geschlossen. Am Wochenende hatten sich Randalierer im Zuge der "Gelbwesten"-Proteste Zutritt zu dem nationalen Wahrzeichen am Ende der Prachtstraße Champs-Élysées verschafft und massive Zerstörungen angerichtet. Derzeit versuche man, den Schaden zu ermessen und zu entscheiden, welche Arbeiten durchgeführt werden müssen, sagte eine Sprecherin der französischen Behörde für Nationaldenkmäler. Es seien Schäden in Höhe von bis zu einer Million Euro entstanden, sagte der Leiter der Denkmal-Behörde, Philippe Bélaval, der Zeitung "Le Figaro". "Es gab eine methodische Plünderung der Ausstellungsräume." Vitrinen und Scheiben seien zerschlagen, eine Marmorbüste von Napoleon sei geköpft worden, die Computersysteme seien vorerst außer Betrieb. Die Polizei habe DNA-Proben genommen, um den Tätern auf die Spur zu kommen. Der Triumphbogen bleibe mehrere Tage lang für Zuschauer geschlossen.

ORF reduziert seine Facebook-Präsenz Sender kritisiert Social Media-Firma für Missbrauch von User-Daten Der öffentlich-rechtliche österreichische Rundfunksender ORF setzt in seiner Kommunikationsstrategie immer weniger auf das soziale Netzwerk Facebook. Mit Beginn des Monats Dezember hat der Sender die Zahl seiner Facebook-Seiten drastisch von bislang 70 auf nun 20 reduziert. Der Sender will künftig - mit wenigen Ausnahmen - keine redaktionellen Video- oder Audioinhalte beziehungsweise ganze Sendungen oder Beiträge mehr auf Facebook hochladen, wie die österreichische Nachrichtenagentur APA kürzlich berichtete. Als Gründe gab der Sender an, dass Facebook zuletzt in vielfältiger Weise den Missbrauch von User-Daten zugelassen habe. Außerdem sei die Steuerung zur Verbreitung von Inhalten intransparent. Facebook sei zudem ein marktbeherrschender Konkurrent mit demokratiepolitisch bedenklichen Aspekten.

Israel: Archäologen entdecken 900 Jahre alten Schatz Goldfunde zeugen von Eroberung Jerusalmes durch Kreuzritter Israelische Archäologen haben ein Bronzegefäß mit einem mutmaßlich rund 900 Jahre alten Goldohrring sowie Goldmünzen in der Küstenstadt Caesarea gefunden. Es handele sich um einen "seltenen und wichtigen Schatz", teilte die israelische Altertumsbehörde am Montag mit. Die Münzen datierten auf das Ende des 11. Jahrhunderts. Dadurch sei es möglich, eine Verbindung zwischen dem Fund und der Eroberung der Stadt durch die Kreuzfahrer im Jahr 1101 zu ziehen. "Jemand hat sein Vermögen versteckt, in der Hoffnung es wiederzufinden, kam aber niemals zurück", hieß es in einer Mitteilung. Der Schatz habe sich zwischen zwei Steinen in einem Brunnen befunden. "Das Versteck ist ein stilles Zeugnis von einem der dramatischsten Ereignisse in der Geschichte Caesareas - der gewaltsamen Eroberung der Stadt durch die Kreuzfahrer."

Onlinepranger für Rechtsextreme eingerichtet Zentrum für politische Schönheit will Chemnitzer Demo-Teilnehmer entlarven Rund drei Monate nach den rechten Demonstrationen in Chemnitz haben die Politaktivisten der Künstlergruppe Zentrum für politische Schönheit eine neue Aktion in der sächsischen Stadt gestartet. Unter dem Stichwort "Soko Chemnitz" wollen die Künstler Teilnehmer der rechten Aufmärsche entlarven und suchen "nach den Arbeitgebern des braunen Mobs", wie die Gruppe im Kurzbotschaftendienst Twitter mitteilte. "Während normale Menschen arbeiten, treiben tausende Arbeitnehmer oder Staatsdiener Ausländer durch Chemnitz, attackieren Presse und Polizeibeamte und grüßen Hitler", schreiben die Aktivisten auf der Webseite https://soko-chemnitz.de. Nach eigenen Angaben werteten sie eine Unmenge von Bildern von "Verdächtigen" aus und wollen damit "den Rechtsextremismus 2018 systematisch erfassen, identifizieren und unschädlich machen". Das Künstlerkollektiv fordert in provokanter Weise dazu auf, Arbeitskollegen, Nachbarn oder Bekannte zu "denunzieren" und "Sofortbargeld" dafür zu kassieren.

Sonde "Osiris Rex" erreicht Asteroid Bennu US-amerikanische Sonde soll auch Proben an die Erde liefern Rund zwei Jahre nach dem Start hat die Sonde "Osiris Rex" ihr Ziel, den Asteroiden Bennu, erstmals in Sichtweite. Erste Fotos des Asteroiden erreichten die Nasa im August. Dante Lauretta, Forscher der US-Raumfahrtbehörde Nasa, sagte bei einer Pressekonferenz. "Ich weiß, auf dem Bild sieht man ihn nur als Lichtpunkt. Aber ich kann Ihnen gar nicht oft genug erklären, wie viel das meinem Team bedeutet." "Osiris Rex" ist der erste US-amerikanische Flugkörper, der sich auf den Weg zu einem Asteroiden gemacht hat und eine Probe zurückschicken soll, die Erkenntnisse über die Entstehung des Sonnensystems bringen soll. 2020 soll sie sich Bennu soweit nähern, dass sie ein Gestein von 60 bis 2000 Gramm aufsaugen kann. Der tiefschwarze Asteroid Bennu mit einem Durchmesser von 500 Metern könnte der Erde in mehr als 150 Jahren recht nahe kommen. Asteroiden wie Bennu sind nach Nasa-Angaben Überbleibsel von der Entstehung des Sonnensystems vor mehr als 4,5 Milliarden Jahren. Die Sonde "Osiris Rex" war im September 2016 an ins All gestartet. 2023 soll eine Kapsel mit der Probe zur Erde zurückkehren.

Südafrika: Stars treten zu Mandelas 100. Geburtstag auf Verstorbener Anti-Apartheid-Kämpfer bei Musikfestival in Johannesburg geehrt Großes Aufgebot zum 100. Geburtstag von Nelson Mandela: Die US-Sängerin Beyoncé und andere internationale Popstars ehrten die 2013 verstorbene Anti-Apartheid-Ikone mit einem Konzert in Südafrika. Sie traten in Gedenken an den ehemaligen südafrikanischen Präsidenten im Rahmen des diesjährigen Global Citizen Festivals in Johannesburg vor tausenden Zuschauern auf. Die US-Moderatorin Oprah Winfrey war Gastgeberin des Abends, von dem ein "Appell an das Herz" der Menschheit ausgehen sollte. Neben Beyoncé traten deren Ehemann Jay-Z, der britische Sänger Ed Sheeran, Coldplay-Sänger Chris Martin und US-Popstar Pharrell Williams auf. Unter den südafrikanischen Stars waren Trevor Noah und Bonang Matheba. Das Festival war der Höhepunkt einer Reihe von Veranstaltungen für den am 18. Juli 1918 geborenen Mandela.

Kennedy-Preis: Standing Ovations für Bush Cher, Philipp Glass und Reba McEntire ausgezeichnet Der Tod von Ex-US-Präsident George H.W. Bush hat auch die Verleihung des Kennedy-Preises für besondere Verdienste um die amerikanische Kultur überschattet. Bei der Gala in Washington gab es gleich zum Auftakt Standing Ovations für Bush. Es sei nur angemessen, das "Ableben eines wunderbaren Mannes zu würdigen, der sein Leben dem Dienst widmete und in seiner Amtszeit an dieser Veranstaltung wohlwollend mehrmals teilnahm, dabei lachte, applaudierte, mitsang und sogar ganz oben in der Präsidentenloge eine Träne vergoß", sagte Moderatorin Gloria Estefan. Im letzten Jahr drohten etliche Geehrte mit einem Boykott, falls Amtsinhaber Donald Trump kommen würde. In diesem Jahr gaben die Trumps ihr Nichterscheinen vor drei Wochen bekannt. Geehrt wurden die Sängerin Cher, der Komponist Philip Glass, Countrymusik-Legende Reba McEntire, Jazz-Ikone Wayne Shorter und das Produzententeam hinter dem Musical "Hamilton", das die Geschichte eines der Gründerväter Amerikas erzählt.

Europas größter Chanukka-Leuchter entzündet Das Chanukka-Fest dauert bis zum 10. Dezember Am Brandenburger Tor in Berlin sind die Lichter des europaweit größten Chanukka-Leuchters zum jüdischen Lichterfest entzündet worden. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier erinnerte dabei an das Wunder von Chanukka. Der Überlieferung zufolge brannte das ewige Feuer der Menora acht Tage lang, obwohl lediglich geweihtes Öl für einen Tag vorhanden war. Solche Momente des Glücks gelten nach Steinmeiers Worten noch heute. Auch das jüdische Leben in Deutschland zähle dazu. "80 Jahre nach der Pogromnacht, hier in Berlin und überall in Deutschland, nach dem Zivilisationsbruch der Shoah, ist es ein Geschenk, dass wir einander die Hände reichen können über den Abgrund unserer Geschichte hinweg", so der Bundespräsident. Die Geschichte sei eine Verpflichtung und eine Verantwortung, unter die es keinen Schlussstrich geben werde. Das Chanukka-Fest dauert bis zum 10. Dezember.

Marion Dönhoff-Preise verliehen Seyran Ateş und Reporter ohne Grenzen geehrt Die Berliner Anwältin und Moschee-Gründerin Seyran Ateş ist mit dem diesjährigen Marion-Dönhoff-Preis für internationale Verständigung und Versöhnung ausgezeichnet worden. "Seyran Ateş steht beispielhaft für viele Menschen in Deutschland, die das kulturelle Leben bereichern, ohne die eigene Herkunft aufzugeben», sagte Ex-Bundespräsident Christian Wulff in seiner Laudatio im Hamburger Schauspielhaus. Ateş hatte im Sommer 2017 im Berliner Ortsteil Moabit die liberale Ibn-Rushd-Goethe Moschee ins Leben gerufen. Dort beten Männer und Frauen gemeinsam und auch Homosexuelle sind zugelassen. Das Engagement der 55-Jährigen für einen modernen und aufgeklärten Islam ist vielen fundamentalistischen Muslimen ein Dorn im Auge. Der Dönhoff-Förderpreis ging an die Organisation Reporter ohne Grenzen, die sich weltweit für bedrohte und verfolgte Journalisten einsetzt. Beide Auszeichnungen sind mit jeweils 20 000 Euro dotiert.

Schauspielerin wegen durchsichtigen Kleids vor Gericht Rania Youssef zeigte ihre Beine beim Kairoer Filmfestival In Ägypten muss sich die Schauspielerin Rania Youssef wegen eines halbdurchsichtigen Kleides vor Gericht verantworten. Sie war beim Internationalen Filmfestival in Kairo mit einem eng anliegenden schwarzen Spitzenkleid über den roten Teppich gelaufen, durch das ihre Beine zu sehen waren. Zwei Anwälte zeigten Jussef wegen "Anstiftung zu Ausschweifungen" ein. Ihr drohen im Falle einer Verurteilung bis zu fünf Jahre Haft. Auch die Schauspielergewerkschaft meldete sich mit Kritik zu Wort, allerdings ohne Youssef namentlich zu nennen. Das Auftreten "mancher Festivalbesucher" sei nicht mit den Traditionen und Werten der ägyptischen Gesellschaft zu vereinbaren gewesen, erklärte die Gewerkschaft. Rania Youssef bat per Twitter die "vielen" Menschen, die sie mit ihrem Kleid "verärgert" habe, um Verzeihung. Anfang des Jahres war die ägyptische Sängerin Leila Amer wegen eines aufreizenden Musikvideos der "Anstiftung zu Ausschweifungen" schuldig gesprochen und zu zwei Jahren Haft verurteilt worden.