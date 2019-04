Tribute-Alben Der rote Teppich in der Musik

Moderation: Olga Hochweis

Dem Idol den den Teppich ausrollen - Musiker zollen berühmten Kollegen mit Cover-Alben Respekt. (Unsplash/Samuel Zeller)

Wenn Musikerinnen und Musiker einem bewunderten Idol Tribut zollen möchten, greifen sie zu einem wiederkehrenden Mittel: Sie covern dessen Songs auf einem Tribute-Album. Diese Form der Verneigung steht im Mittelpunkt dieser Sendung.

Inspiriert ist diese Sendung vom Palmsonntag, mit dem die Karwoche beginnt – die stille Woche vor dem Osterfest. Erinnert wird dabei an Jesus' Einzug in Jerusalem, wo er wenige Tage vor seiner Kreuzigung wie ein König gefeiert wurde. Bei seinem triumphalen Einzug am Palmsonntag war die Ehrerbietung groß. Die Leute rollten Teile ihrer Kleidung wie einen roten Teppich aus und streuten Palmzweige – beides Ausdruck der Ehrerbietung und Anerkennung großer Autorität.

Das lateinische "Tributum" bedeutet wörtlich Abgabe, Zugeteiltes. So nannte man einst eine Steuer, die als Zeichen der Vasallentreue und Unterwerfung unter feststehende Machtverhältnisse geleistet wurde.

Mit großem Respekt

"Tribut zollen" als heutige Redewendung beschreibt symbolisch die öffentliche Anerkennung eines Anderen. Wer seinem angebeteten Musiker-Vorbild Tribut zollt, der interpretiert gern dessen Songs neu. Wenn die Bewunderung besonders groß ist, wird daraus ein ganzes Album, mal werkgetreu – mit großem Respekt nicht nur vor dem Text, sondern auch der Anmutung und dem Arrangement eines bestimmten Songs – dann wieder voller künstlerischer Freiheit. Und manchmal gelingt das so gut, dass ein Cover das Original überstrahlen kann.