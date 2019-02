Kulturnachrichten

Samstag, 16. Februar 2019

Trauer um Schauspieler Bruno Ganz "Sein fulminantes Werk bleibt" Mit Trauer und Betroffenheit haben Kultur und Politik auf den Tod des Schweizer Schauspielers Bruno Ganz reagiert. Kulturstaatsministerin Monika Grütters (CDU) würdigte ihn als "eine Ikone des deutschsprachigen Theaters und einen herausragenden Könner auch der internationalen Schauspielkunst". "Niemand konnte sich der faszinierenden Kraft seiner Rollengestaltung entziehen. Das Publikum liebte ihn für seine Experimentierfreude, aber auch für sein leises, oft melancholisches Spiel", schrieb Grütters in einer Mitteilung. Der Leiter der Berliner Filmfestspiele, Dieter Kosslick, erinnerte an eine "wunderbare Zusammenarbeit". "Wir trauern um den großen Bruno Ganz", twitterte die Berliner Schaubühne, an der Bruno Ganz ab den 70er Jahren große Erfolge feierte. Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) hat ihn als einen "der bedeutendsten Schauspieler unserer Zeit" gewürdigt. "Sein fulminantes Werk bleibt", erklärte Maas im Kurzbotschaftendienst Twitter.

Berlinale-Chef Kosslick ruft zu Einsatz für Vielfalt auf Einer seiner letzten Wortbeiträge als Berlinale-Chef Der scheidende Berlinale-Direktor Dieter Kosslick hat zu Engagement für Vielfalt, Freiheit und demokratische Werte aufgerufen. Das sei auch Aufgabe von Künstlern und Filmschaffenden, sagte der 70-Jährige anlässlich der Preisvergabe der unabhängigen Jurys bei den Internationalen Filmfestspiele Berlin. In Filmen, wie sie regelmäßig auf der Berlinale zu sehen sind, werde die menschliche Vielfalt in Geschichten aus der ganzen Welt erzählt. Auch künftig sei es Aufgabe von Kunst und Film, für Vielfalt und freiheitliche Werte einzutreten, sagte Kosslick in einem seiner letzten Wortbeiträge als Berlinale-Chef. Die am Sonntag zu Ende gehenden Internationalen Filmfestspiele Berlin waren die letzten unter seiner Leitung.

Feuer beschädigt Museumsschiff "Seute Deern" Es galt als Wahrtzeichen von Bremerhaven Ein Feuer hat in der Nacht zum Samstag das Museumsschiff "Seute Deern" in Bremerhaven beschädigt, das als Wahrzeichen der Stadt gilt. Menschen wurden bei dem Brand auf dem knapp 100 Jahre alten Holzschiff nicht verletzt, wie das Deutsche Schifffahrtsmuseum mitteilte. Weder Brandursache noch Schadenshöhe waren zunächst bekannt. Brandermittler der Kriminalpolizei wollen am Montag Untersuchungen aufnehmen, wenn die Feuerwehr das Schiff dafür freigegeben hat. Der Brand war in einem Hohlraum zwischen Außen- und Innenwand ausgebrochen. Die 1919 in den USA gebaute "Seute Deern" war bereits vor dem Brand sanierungsbedürftig. Der Bund beteiligt sich mit 17 Millionen Euro an der Instandsetzung, die ursprünglich 32 Millionen Euro kosten sollte.

Preise der Nebenjurys bei 69. Berlinale vergeben "God Exists, Her Name Is Petrunya" und "Systemspremger" augezeichnet Kurz vor der mit Spannung erwarteten Entscheidung über den Goldenen und die Silbernen Bären sind bei der 69. Berlinale die Preise der Nebenjurys vergeben worden. Dabei hat einer der Bären-Favoriten erste Preise absahnen können. Die mazedonische Produktion "God Exists, Her Name Is Petrunya" von Teona Strugar Mitevska sicherte sich Auszeichnungen der Gilde Deutscher Filmkunsttheater und der Ökumenischen Jury. Der deutsche Wettbewerber "Systemprenger" von Nora Fingscheidt bekam den Publikumspreis der "Berliner Morgenpost". Die Publikumsjury des "Tagesspiegel" entschied sich "Monsters" von Marius Olteanu aus Rumänien. Der Amnesty International Filmpreis ging an den brasilianischen Film "Your Turn" von Eliza Capai, die den Kampf Jugendlicher im zunehmend härteren brasilianischen Alltag zeigt.

Veröffentlichung von Ryan-Adams-Album gestoppt Reaktion auf Vorwürfe von sexuellem Fehlverhalten Nach Vorwürfen von sexuellem Fehlverhalten und Manipulation gegen den US-Musiker Ryan Adams ist die Veröffentlichung seines neuen Albums "Big Colors" vorerst gestoppt worden. Hintergrund ist ein Bericht der "New York Times", in dem sieben Frauen ihm unter anderem kontrollierendes Verhalten vorwerfen. Darunter ist auch Adams Ex-Frau Mandy Moore. "Big Colors" sollte am 19. April auf Ryans eigenem Label Pax-Am erscheinen. Tickets zu Konzerten seiner Tournee, die den 44-Jährigen im Juni auch in fünf deutsche Städte führt, waren am Freitag nach wie vor verfügbar.

Schauspieler Bruno Ganz gestorben Er war einer der bedeutendsten deutschsprachigen Schauspieler Der Schauspieler Bruno Ganz ist tot. Wie die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" berichtet, starb der 77-Jährige in der Nacht in seinem Wohnhaus in Zürich. Der Schweizer gehörte zu den bedeutendsten deutschsprachigen Theater- und Filmschauspielern der Gegenwart. In den 1970er Jahren spielte er an der Berliner Schaubühne und arbeitete mit Peter Zadek, Peter Stein, Claus Peymann, Klaus Michael Grüber, Luc Bondy und Dieter Dorn zusammen. Immer wieder war Ganz auch in Kino- und Fernsehproduktionen zu sehen, unter anderem 1987 als Engel Damiel in „Himmel über Berlin“ von Wim Wenders. Einem breiten Publikum bekannt wurde der Schauspieler 2004 in seiner Rolle als Adolf Hitler in dem Kinofilm "Der Untergang". Ganz erhielt zahlreiche Preise. Im Februar 1996 vermachte ihm der Schauspieler Josef Meinrad den Iffland-Ring, der seit über 100 Jahren an den jeweils „würdigsten“Schauspieler deutschsprachiger Bühnen weitervererbt wird.

Bei der Berlinale werden am Abend die Preise verliehen Internationale Jury vergibt den Goldenen und sieben Silberne Bären Bei den Internationalen Filmfestspielen in Berlin werden am Abend die Preise verliehen. Die Internationale Jury unter Leitung der französischen Oscar-Preisträgerin Juliette Binoche muss über die Vergabe des Goldenen Bären und von sieben Silbernen Bären entscheiden. Neben dem besten Film werden unter anderem die beste Regieleistung, das beste Drehbuch und die besten Darsteller ausgezeichnet. Im Rennen um die Bären sind insgesamt 16 Filme angetreten, darunter auch drei deutsche Produktionen - die Romanverfilmung "Der Goldene Handschuh" von Fatih Akin, "Ich war zuhause, aber" von Angela Schanelec und "Systemsprenger" von Nora Fingscheidt. Für den langjährigen Berlinale-Direktor Dieter Kosslick ist es das letzte Festival. Er hatte die Filmfestspiele seit 2001 geleitet. Ihm folgt im Sommer eine neue Doppelspitze, bestehend aus Mariette Rissenbeek als neuer Geschäftsführerin und Carlo Chatrian als Künstlerischem Leiter.

Teddy-Preis der Berlinale für Film aus Argentinien Jury: Film zeigt Freundschaft und Akzeptanz Der queere Teddy-Preis auf der Berlinale für den besten Spielfilm geht in diesem Jahr an "Breve historia del planeta verde" aus Argentinien. Die am Freitagabend in der Berliner Volksbühne vergebene Auszeichnung würdigt Werke aus dem gesamten Programm der Festspiele, die sich auf besondere Weise mit queeren Themen beschäftigen. Im Mittelpunkt des Gewinner-Films von Regisseur Santiago Loza stünden Freundschaften, Loyalität und Akzeptanz, urteilte die Jury. Das Werk sei von Wärme durchdrungen, "die uns durch Zeiten der inneren Spaltung und des äußeren Drucks führen wird und die heute so dringend benötigt wird". Die internationale Koproduktion entstand auch unter deutscher Beteiligung. Einen Teddy als bester Dokumentarfilm gab es für die chilenisch-kolumbianische Produktion "Lemebel". Bester Kurzfilm wurde "Entropia" aus Ungarn.

Oscar-Verleihung wird nun doch komplett live gezeigt Nach heftiger Kritik zieht die Oscar-Akademie ihre Pläne zur Straffung der Gala zurück Bei der Oscar-Gala am 24. Februar wird die Verleihung aller 24 Trophäen nun doch live übertragen. Das berichten die US-Film-Magazine "Variety" und "Hollywood Reporter" und berufen sich dabei auf eine Mitteilung der Oscar-Academy. Um die Gala zu kürzen, hatte die Akademie zunächst geplant, die Trophäen in vier Kategorien, nämlich Kamera, Schnitt, Live-Action-Kurzfilm sowie Make-up und Haarstyling, erstmals während der Werbepausen zu überreichen. Mit der Kehrtwende reagierte die Academy auf die scharfe Kritik namhafter Filmschaffender, darunter Regisseure wie Martin Scorsese, Quentin Tarantino und Spike Lee. Auch zahlreiche Kameraleute und Schauspieler wie George Clooney, Robert De Niro und Glenn Close liefen Sturm. Es sei eine "Beleidigung" für Filmschaffende, wenn wichtige Kinokunst herabgewürdigt werde, hieß es in einem offenen Brief, der von Hunderten unterschrieben wurde. "Kamera und Schnitt sind das Herz unserer Kunst", erklärte Oscar-Preisträger Guillermo Del Toro, Drehbuchautor und Regisseur von "Shape of Water" (2017).

Daniel Kehlmann erhält Schubart-Literaturpreis Ausgezeichnet wird der Roman "Tyll" Der Schriftsteller Daniel Kehlmann wird mit dem Schubart-Literaturpreis der Stadt Aalen ausgezeichnet. Wie die schwäbische Kommune mitteilte, erhält der 44-Jährige den mit 20 000 Euro dotierten Preis für seinen Roman "Tyll". Darin nehme Kehlmann viele Anleihen an die mittelalterliche Figur des Till Eulenspiegel, gehe aber "in seiner großen Fabulierkunst" zugleich frei damit um. "Besser kann man ein Buch über einen Freigeist nicht schreiben", urteilte die Jury. "Man darf annehmen, dass C.F.D Schubart an Daniel Kehlmanns "Tyll" seine helle Freude gehabt hätte." Die Auszeichnung ist nach Christian Friedrich Daniel Schubart (1739-1791) benannt, der seine Jugendjahre in Aalen verbrachte.

Erstmals mehr als 30 Millionen E-Books verkauft Anteil ist bei fünf Prozent der Buchumsätze Die Deutschen haben im vergangenen Jahr deutlich mehr E-Books gekauft als zuvor. Der Absatz knackte erstmals die 30-Millionen-Marke und stieg um 12,7 Prozent auf 32,8 Millionen E-Books, wie boersenblatt.net am berichtete. Mit E-Books wurden 2018 fünf Prozent des Buchumsatzes am Publikumsmarkt gemacht, hieß es. Erstmals seit fünf Jahren ist auch die Zahl der Käufer wieder gestiegen: 3,6 Millionen Menschen erwarben 2018 mindestens ein E-Book. Außerdem setzt sich der Trend zum Kauf günstigerer Titel fort: 2018 gaben Käufer durchschnittlich nur noch 6,19 Euro pro E-Book und damit 3,0 Prozent weniger als im Vorjahr aus.