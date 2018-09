Kulturnachrichten

Samstag, 8. September 2018

Trauer um Rapper Mac Miller US-Rapper mit 26 Jahren gestorben Der US-Rapper Mac Miller ist tot. Er sei mit 26 Jahren "tragisch gestorben", wie seine Familie mitteilte: "Er war ein helles Licht in dieser Welt für seine Familie, Freunde und Fans", hieß es. Nach US-Medienberichten war Miller am Freitag tot aufgefunden worden. "Variety" zufolge werde eine Drogen-Überdosis als Todesursache vermutet. Rapper Macklemore würdigte seinen Kollegen als einen "wahren Künstler" und eine "wunderbare Seele". In einer langen Instagram-Botschaft rief er dazu auf, offen über Suchtprobleme zu sprechen und Hilfe zu suchen. "Wir hatten die gleiche Krankheit", so Macklemore. Auch die Plattenfirma Warner Bros. Records, bei der Miller unter Vertrag stand, zeigte sich "tief schockiert und traurig": "Mac war unglaublich talentiert und ein inspirierender Künstler mit Pioniergeist und Sinn für Humor, mit dem er jeden, den er traf, berührte", würdigte Warner-Manager Tom Corson den Musiker.

Boykottaufruf gegen Eurovision Song Contest Kultutschaffende kritisieren Israels Politik gegenüber Palästinensern Dutzende Kulturschaffende haben sich in einem Boykottaufruf gegen die Ausrichtung des Eurovision Song Contest in Israel ausgesprochen. Zu den Unterzeichnern gehören laut der Zeitung "The Guardian" der Pink-Floyd-Mitbegründer Roger Waters und der Filmemacher Ken Loach, Aki Kaurismäki und Mike Leigh, die Schauspielerin Julie Christie und der Musiker Brian Eno. In dem offenen Brief wird die Europäische Rundfunkunion (EBU) dazu aufgerufen, den Event an ein anderes Land zu vergeben. Grund seien Menschenrechtsverletzungen gegen Palästinenser durch die israelische Regierung, heißt es in dem Schreiben.

Neues Gutachten stellt Einheitsdenkmal in Frage Schäden an Sockel des früheren Kaiser-Wilhelm-Denkmals befürchtet Ein neues Gutachten stellt die Errichtung des seit 20 Jahren umstrittenen Einheitsdenkmals vor dem Berliner Stadtschloss erneut in Frage. Das Landesdenkmalamt erhebe darin gegen den Bau "aus fachlicher Sicht der Denkmalpflege erhebliche grundsätzliche Bedenken", berichtete der "Berliner Kurier". Die Bedenken richten sich vor allem gegen die Idee, sieben Betonpfeiler in den sandigen Spreeufergrund zu treiben, um der begehbaren riesigen Wippe Standfestigkeit zu verleihen. Zudem werden Schäden an dem denkmalgeschützten Sockel des früheren Kaiser-Wilhelm-Denkmals, auf dem die Wippe stehen soll, und dem darunter liegenden Gewölbe befürchtet. Kulturstaatsministerin Monika Grütters hatte erst am vergangenen Wochenende erklärt, sie möchte, dass noch in diesem Herbst mit dem Bau des Einheitsdenkmals vor dem Berliner Stadtschloss begonnen wird.

Denkmäler öffnen deutschlandweit ihre Türen Tag des offenen Denkmals feiert Jubiläum Der "Tag des offenen Denkmals" feiert Jubiläum: Zum 25. Mal können Besucher am Sonntag historische Gebäude besichtigen, die sonst häufig nicht oder nur selten zugänglich sind - vom Schloss bis zum Bauernhaus. In diesem Jahr öffnen bundesweit rund 7800 Denkmäler ihre Türen. Passend dazu gibt es vielerorts Führungen oder Vorträge. Der Eintritt ist meistens frei. Im vergangenen Jahr kamen insgesamt rund 3,5 Millionen Besucher.

Verfasstheit unserer Demokratie auf dem Prüfstand Intendant Klement warnt vor wachsender Kraft der Rechtextremen Das Theater sei ein Ort, das immer wieder nach der Verfasstheit unserer Demokratie fragt, meint der Intendant Joachim Klement. Es sei "einer der großen Freiräume (...), um uns untereinander darüber auszutauschen, wo wir hinwollen", sagte er im Deutschlandfunk Kultur anlässlich der heutigen Premiere von "Wir sind auch nur ein Volk" im Staatsschauspiel Dresden. Im Zusammenhang mit den Ereignissen in Chemnitz vor zwei Wochen sei es deutlich geworden, dass es eine "maßlose Unterschätzung" gebe, was die Organisationsform der rechtsextremen Kräfte in der Bundesrepublik angeht. In Sachsen gebe es keine Unterschiede mehr zwischen Parteien wie der AfD, Pegida-Anhängern oder Identitären: "In jeder Veranstaltung von Pegida in Dresden wird seit Monaten jeweils auf andere Veranstaltungen hingewiesen. Es gibt da eine Art von Zusammenschluss, von der ich auch denke, dass man sich ein bisschen genauer jetzt damit beschäftigen sollte", so Klement weiter.

Kunstexperiment mit Mauerbau kritisiert "Kunstprojekt banalisiert kommunistische Verbrechen" Der frühere DDR-Bürgerrechtler und ehemalige Bundestagsabgeordnete Konrad Weiß hat den geplanten Aufbau einer Mauer in Berlin im Rahmen eines experimentellen Kunstprojektes scharf kritisiert. Von Kulturstaatsministerin Monika Grütters und Berlins Regierendem Bürgermeister Michael Müller forderte Weiß ein Verbot des umstrittenen Projektes mit dem Titel DAU. "Der Gedanke, dass ein Stück Berlin neuerlich von einer Mauer geschändet wird, und sei es auch nur für einige Tage, ist für mich unerträglich", schrieb Weiß in einem offenen Brief. Das Projekt sei keine künstlerische Provokation, "sondern banalisiert die kommunistischen Verbrechen, auch die der ehemaligen Sowjetunion in Ostberlin und in der DDR", so Weiß weiter. Im Rahmen des DAU-Kunstprojektes soll ab Mitte Oktober in Berlin für rund vier Wochen wieder eine Mauer errichtet werden. Die baugleiche Rekonstruktion der früheren Berliner Mauer würde Teile der Innenstadt umschließen. Bei dem Kunst- und Sozialexperiment sollen Besucher unter anderem die Erfahrung von Freiheitsverlust und totalitären Systemen machen können.