Trauer um französischen Philosophen Paul Virilio im Alter von 86 Jahren gestorben

Der französische Philosoph Paul Virilio ist am 10. September 2018 gestorben. (AFP / DANIEL JANIN)

Der Philosoph Paul Virilio ist tot. Nach Angaben seiner Familie erlag er bereits am 10. September einem Herzleiden. Er wurde 86 Jahre alt. Das melden mehrer französische Medien. Virilio gilt als der Begründer der so genannten Dromologie, also der Betrachtung gesellschaftlicher Verhältnisse unter Berücksichtigung von Verlauf und Geschwindigkeit.

"Planer, Philosoph, Essayist und Mann der Tat" nennt ihn das französische Blatt Liberation und schreibt, Virilio habe sein ganzes Leben und seine Werke dem "freien und visionären Denken" gewidmet. Er galt als ein großer Kritiker der Mediengesellschaft.

Seit den 1970er-Jahren beschrieb Virilio den Ablauf und die Gesetze der Menschheitsgeschichte als Beschleunigungs-Prozess, der heute, im Zeitalter gigantischer Informationsnetzwerke, auf seinen Endpunkt zurase. Diesen Zustand begriff er als rasenden Stillstand einer Gesellschaft, die zwar Zeit und Raum hochtechnologisch beherrscht, aber damit an der Auslöschung ihrer selbst arbeite. 1987 erhielt Virilio den Französischen Nationalpreis der Architekturkritik, 1992 gewann er Siemens-Medienkunstpreis.

