Kulturnachrichten

Donnerstag, 26. Juli 2018

Trauer um Aktivistin Oxana Schatschko Mitgründerin der Frauenrechtsgruppe Femen ist tot Eine der Gründerinnen der ukrainischen Frauenrechtsgruppe Femen, Oxana Schatschko, ist tot. Sie sei im Pariser Vorort Montrouge gestorben, bestätigte die regionale Staatsanwaltschaft am Mittwoch. Erste Erkenntnisse sprächen für einen Suizid. Zuvor hatte die Gruppe auf der eigenen Webseite mitgeteilt, dass die 31-jährige Schatschko am Montag in ihrer Wohnung zusammen mit einem Abschiedsbrief tot aufgefunden worden sei. Die Gruppe Femen versteht sich als "Stoßtrupp des Feminismus" und kämpft für Frauenrechte und gegen Sexismus. Ihr Markenzeichen sind Protestaktionen mit nackten Brüsten, auf die sie politische Botschaften schreiben. Schatschko hatte Femen 2008 zusammen mit den Aktivistinnen Alexandra Schewtschenko und Anna Guzol in der Ukraine gegründet. Inzwischen ist die Gruppe zu einer weltweiten Organisation geworden.

Stalin-Verehrerin steht Kulturausschuss vor "Einiges Russland"-Kandidatin äußerte sich homophob Die homophobe Journalistin und Abgeordnete Jelena Jampolskaja, eine bekennende Stalinistin, ist neue Vorsitzende des Kulturausschusses im Unterhaus des russischen Parlaments. Die bekennende Stalinistin trat am Mittwoch die Nachfolge des verstorbenen Filmemachers Stanislaw Goworuchin an. Jampolskaja ist Kandidatin der regierenden Partei Einiges Russland von Präsident Wladimir Putin. 2011 hatte Jampolskaja geschrieben: "Der Nationalismus ist die Antwort von Geist und Körper auf die erzwungene Ausradierung der Grenzen, auf die Globalisierung unserer privaten und sogar genetischen Sphäre." Jampolskaja machte sich für ein Gesetz stark, das positive Äußerungen über Homosexualität in Anwesenheit von Minderjährigen oder im Internet unter Strafe stellt. Der russische Theaterregisseur Josif Reichelgaus hatte Jampolskajas Nominierung als "grässlich" bezeichnet.

Hongkong setzt Haruki Murakami auf Index Schriftstellerverband: Zensur in Hongkong nimmt zu "Die Ermordung des Commendatore" durfte nicht auf der Hongkonger Buchmesse ausgestellt werden. Buchläden dürfen das Werk des Japaners nur an Volljährige verkaufen. Außerdem muss das Cover bedeckt sein. Die Begründung der Hongkonger Kulturbehörde: Teile des Inhalts seien "unanständig". Der Leiter der Hongkonger Schriftstellervereinigung sagte, dann müssten auch Klassiker von Henry Miller und James Joyce verboten werden. Der Verband kritisiert, dass die Zensur in Hongkong in jüngster Zeit zunehme. Zuletzt war ein preisgekröntes Bilderbuch aus den Bücherregalen entfernt worden, in dem sich zwei männliche Pinguine ineinander verlieben und ein Küken adoptieren.

Gründungsmitglied der Black Panthers gestorben Er war ein Urgestein der afroamerikanischen Bürgerrechtsbewegung Elbert "Big Man" Howard ist tot. Wie heute bekannt wurde, starb der Mitbegründer der Black Panthers bereits am Montag im Alter von 80 Jahren im kalifornischen Santa Rosa. Howard gründete die Black Panther Partei für Selbstverteidigung 1966. Die Gruppe machte Patrouillen, um die Polizei von Übergriffe auf Schwarze abzuhalten. Howard verließ die Partei 1974, er machte sie in seinen aktiven Jahren aber durch Sozialprogramme berühmt.