Traditionelles Ringen für Kulturerbe vorgeschlagen

Dienstag, 27. November 2018

In Israel ist ein umstrittenes Gesetz zur Kürzung der Fördergelder für "illoyale" Künstler vorerst gescheitert. Die für Montag geplante Abstimmung über ihren Gesetzentwurf im Parlament wurde auf unbestimmte Zeit verschoben, wie die Regierung mitteilte. In der Knesset gebe es derzeit keine Mehrheit dafür. Das Vorhaben hatte zu Protesten in der israelischen Kulturszene geführt. Der Gesetzesentwurf sah vor, die Vergabe von Mitteln zur Kulturförderung an "Loyalität" gegenüber dem Staat zu knüpfen. So sollten öffentliche Gelder für Kultureinrichtungen einbehalten werden, die die Existenz Israels als demokratischer und jüdischer Staat abstreiten oder den Unabhängigkeitstag als Tag der Trauer darstellen. Letzteres zielte auch auf die arabische Bevölkerung ab: Viele Palästinenser gedenken des Gründungstags Israels als "Nakba" (Katastrophe).

Kulturstaatsministerin Monika Grütters will die Aufarbeitung und Rückgabe von NS-Raubgut stärken. Es seien weiter erhebliche Anstrengungen nötig, "um die Aufarbeitung des NS-Kunstraubs voranzutreiben", sagte Grütters in Berlin zur Eröffnung einer internationalen Tagung über Provenienzforschung und den Umgang mit NS-Raubkunst. Deutschland habe die Rahmenbedingungen für die Erforschung und Rückgabe von NS-Raubkunst seit der Verabschiedung der "Washingtoner Prinzipien" stetig verbessert, so Grütters. Dabei verwies sie auf die steigende Zahl von Restitutionen und den Ausbau der Provenienzforschung. Seit 1998 seien in Deutschland im Bereich NS-Raubkunst mehr als 5.750 Kulturgüter an die rechtmäßigen Eigentümer oder deren Erben zurückgegeben worden. Hinzu kämen mehr als 11.670 Bücher und anderes Bibliotheksgut. Von 2008 bis 2017 habe der Bund rund 31 Millionen Euro für Provenienzrecherche zur Verfügung gestellt. Für 2018 und 2019 seien rund 17 Millionen Euro vorgesehen.

Wissenschaftler veröffentlichte mehr als 60 Bücher

Der Historiker und Holocaust-Forscher Randolph L. Braham ist im Alter von 95 Jahren in New York gestorben, wie der Verbandes der jüdischen Gemeinden in Ungarn auf Facebook mitteilte. "Wir haben es Professor Braham zu danken, dass wir die Wahrheit nie wieder loswerden", schrieb der Vorsitzende des Verbandes, Andras Heisler, in seinem Nachruf. "Es möge die Zeit kommen, wo ihm jeder Ungar dafür danken wird." Braham verfasste mehr als 60 Bücher, die sich fast alle mit dem Holocaust an den ungarischen Juden während des Zweiten Weltkriegs befassen. Seine Studie "The Destruction of the Hungarian Jewry" (Die Zerstörung des ungarischen Judentums) aus dem Jahr 1963 gilt als Standardwerk. Mehr als eine halbe Million Juden wurden in Ungarn ermordet. Auch Brahman Familie wurde umgebracht: seine Eltern und Geschwister starben im Konzentrationslager in Ausschwitz. Randolph L. Braham lehrte an der Universität New York und war auch im wissenschaftlichen Beirat der wichtigsten Holocaust-Gedenkstätte in den USA tätig, dem Holocaust Memorial Museum in Washington. Nachdem sich in Ungarn unter rechtsnationaler Führung ab 2010 das etablierte offizielle Gedenken veränderte und die Politik begann die Verantwortung des damaligen Ungarns zu verharmlosen, gab Brahman aus Protest 2014 seinen Verdienstorden der Republik Ungarn zurück.