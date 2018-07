Kulturnachrichten

Mittwoch, 11. Juli 2018

Tontafel mit Homers Odyssee-Versen entdeckt Älteste Fund niedergeschriebener Odyssee-Verse Deutsche und griechische Archäologen haben bei Ausgrabungen in der antiken Stätte von Olympia eine Tontafel mit Versen von Homers Odyssee gefunden. Die Tafel stamme aus dem dritten nachchristlichen Jahrhundert. Sie sei damit der älteste Fund niedergeschriebener Odyssee-Verse, teilte das Kulturministerium in Athen mit. In die Tafel eingeritzt seien 13 Verse. Beschrieben werde das erste Treffen des Odysseus nach seiner Rückkehr auf die Insel Ithaka mit seinem treuen Hirten Eumaios, hieß es.

Thailändisches Höhlendrama bald im Kino? Filmproduktionsfirma bereits vor Ort Das Schicksal der thailändischen Jugendfußballmannschaft, die tagelang in einer Höhle eingeschlossen war und nun endlich gerettet werden konnte, soll verfilmt werden. Wie AAP berichtet, soll die Produktionsfirma „Pure Flix - ein Filmstudio, das sich auf christliche und Familienfilme spezialisiert hat - bereits vor Ort sein, um erste Interviews für einen potentiellen Film zu führen. Der geschäftsführende Gesellschafter Michael Scott sagte der Nachrichtenagentur AAP: „Ich sehe hier einen großen Hollywood-Film mit A-Stars. Wie das Magazin „Stern berichtet, soll zudem ein Drehbuchautor eingeflogen werden. Außerdem wird Michael Scott zum Vorwurf des unpassenden Timings mit folgenden Worten zitiert: "Es wären andere Produktionsfirmen gekommen. Wir mussten schnell sein." Auch soll niemand zu Interviews gedrängt worden sein: "Ich sagte ihnen: Wenn sich alles beruhigt hat, sollten wir uns zusammensetzen und ein detaillierteres Interview darüber führen, was wirklich geschehen ist.

ARD und Produzenten erweitern Zusammenarbeit MeToo: Leitlinien für Transparenz und Antikorruption angepasst Die ARD und die Allianz Deutscher Produzenten - Film & Fernsehen erweitern im Hinblick auf die öffentliche "MeToo"-Debatte ihre Zusammenarbeit. So wurden die bereits 2013 beschlossenen gemeinsamen Leitlinien für Transparenz und Antikorruption um eine Passage gegen sexuelle Gewalt, Missbrauch und Belästigung erweitert, wie der MDR in Leipzig mitteilte. Eine entsprechende Klausel finde zukünftig Eingang in die Produktionsverträge. Wörtlich heißt es nun: "Die ARD-Landesrundfunkanstalten und die Produzenten werden jeglicher Form von sexueller Gewalt, Missbrauch und sexualisierter Belästigung entgegenwirken und jeweils erforderliche Maßnahmen zum Schutz Betroffener sowie zur Aufarbeitung und Prävention sicherstellen." Beide Seiten wollten begründete Verdachtsmomente umgehend prüfen und im Einzelfall zum Schutz der Betroffenen handeln, hieß es. Die zuständigen Anlaufstellen bei ARD und Produzenten arbeiteten dabei künftig in geeigneter Form zusammen.

Widerstand gegen Verkauf von Weinsteins Filmstudio Hollywood-Größen befürchten hohe Verluste Eine Reihe prominenter Schauspieler, Regisseure und Produzenten will den geplanten Verkauf des Filmstudios von Harvey Weinstein stoppen. Sie beklagen ausstehende Zahlungen der Weinstein Company für bereits produzierte Filme und TV-Serien und bezweifeln, dass der potenzielle Käufer - die Kapitalgesellschaft Lantern Capital mit Sitz im texanischen Dallas - sie auszahlen wird. Unter den Betroffenen sind dem Portal "Deadline" zufolge unter anderem die Schauspieler Brad Pitt, George Clooney, Jake Gyllenhaal, Julia Roberts, Meryl Streep und Robert De Niro. Auch Regisseur Quentin Tarantino ("Kill Bill") wehrt sich einem Medienbericht zufolge gegen den geplanten Verkauf. Grund seien nicht gezahlte Lizenzgebühren in Höhe von 3,7 Mio Euro, berichtete die Website "The Blast" unter Berufung auf Dokumente aus dem Insolvenzverfahren. Demnach stünden unter anderem Zahlungen für Tarantinos Filme "Inglourious Basterds", "Django Unchained" und "The Hateful Eight" aus.