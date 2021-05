Tobias Hans gegen Verbot von Gendersprache

Samstag, 29. Mai 2021

Der saarländische Ministerpräsident Tobias Hans hat die Forderung seines CDU-Kollegen Ploß aus Hamburg nach einem Verbot genderneutraler Sprache an staatlichen Stellen zurückgewiesen. Hans sagte der "Neuen Osnabrücker Zeitung", bisher habe man immer nur zu Männern geredet und Frauen einfach ungesagt einbezogen. Dies werde nun endlich geändert, und das sei gut so. Der Ministerpräsident warnte davor, die Diskussion zu ideologisieren. Der Vorsitzende der Hamburger CDU, Ploß, hatte zuletzt im "Spiegel" erklärt, er erwarte von Beamten, Lehrkräften und Dozenten, dass sie im Dienst gültige Regeln und Normen einhielten. Ploß kritisierte genderneutrale Sprache als künstlich, ideologisch motiviert und das Trennende betonend.

Die Schriftstellerin Iris Hanika hat den renommierten Preis der Leipziger Buchmesse gewonnen. Die 58-Jährige wurde in der Sparte Belletristik für ihren Roman "Echos Kammern" ausgezeichnet. In der Kategorie Sachbuch/Essayistik ging der Preis an die Ethnologin Heike Behrend für ihre Lebenserinnerung "Menschwerdung eines Affen. Eine Autobiografie der ethnografischen Forschung". Den Übersetzer-Preis erhielt Timea Tankó für die Übertragung von "Apropos Casanova. Das Brevier des Heiligen Orpheus" aus dem Ungarischen. Der Preis der Leipziger Buchmesse zählt zu den wichtigsten Literaturauszeichnungen in Deutschland. Er ist mit insgesamt 60 000 Euro dotiert. Für den Sieg gibt es in jeder Kategorie 15 000 Euro, die fünf Nominierten in jeder Sparte erhalten jeweils 1000 Euro. Nach der erneuten Absage der Buchmesse fand die Preisvergabe unter Corona-Bedingungen im Rahmen einer Sonderausgabe des Lesefestes "Leipzig liest" statt.