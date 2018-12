Toben, chillen, buddeln Ein Bällebad für Erwachsene

Susanne Gietl im Gespräch mit Mandy Schielke

Reporterin Susanne Gietl mit den beiden "Balls of Berlin"-Unternehmern Stefan Barghoorn und Mario Graute im Bällebad. (Susanne Gietl)

Einmal wieder Kind sein und wie im Kinderparadies im Bällebad untertauchen. Stefan Barghoorn und Mario Graute machen es möglich: Sie liefern ein Bällebad direkt in die Wohnung.

In der Hüpfburg, auf dem Trampolin oder im Bällebad heißt es meist: Erwachsene müssen draußen bleiben. Mario Graute und Stefan Barghoorn haben aus dem Erwachsenen-Spielverbot eine Geschäftsidee entwickelt.

Ihre Berliner Firma "Balls of Berlin" liefern ein Bällebad direkt in die Wohnung. "Erwachsene haben leider das Problem, dass sie in den Alltag immer so hineinversinken", meint Graute. "Dann verlieren einige den Blick dafür, was eigentlich die Seele auch manchmal noch benötigt, nämlich Spaß. Und ein Bällebad ist nur ein Teil davon, wie man Spaß haben kann."

"Die Leute fangen an zu toben"

Ein paar Säcke mit etwa 3000 Bällen und ein paar Holzplanken, um sich den Pool selbst zusammenzuzimmern: zwei Meter mal zwei Meter – zum gemütlichen Drin-Liegen. Das sieht dann aus wie im Kinderparadies im Möbelhaus.

Meist sind es noch junge Leute, die sich ihr Bällebad für eine WG-Party nach Hause bestellen. Eine Alternative zum 08-15-Küchen-Gespräch mit Bier in der Hand. "Wir haben beobachtet, dass auch mal eine komplett neue Kommunikationsform entsteht über Spielen", erzählt Unternehmer Graute.

Mit 60 Jahren zum ersten Mal ins Bällebad

"Ich kann jemandem, den ich noch nicht kenne, auf der Party einfach mal einen Ball zuwerfen. Die Leute fangen an zu toben, die Leute buddeln sich gegenseitig ein, die Leute chillen aber auch mal und haben irgendwie so eine Ruhe."

Aber es gebe auch sehr viel ältere Kunden, erzählen die beiden Bällebad-Unternehmer: Zum Beispiel ein 60-Jähriger der auf der Überraschungsparty zu seinem runden Geburtstag ins Bällebad tauchen durfte – und sich wie ein Kind freute: Es war das erste Bällebad seines Lebens.

(lk)