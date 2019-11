Kulturnachrichten

Sonntag, 24. November 2019

"Tim und Struppi"-Druck versteigert Ein von dem US-Astronauten Buzz Aldrin signierter "Tim und Struppi"-Druck ist in Paris für rund 39-Tausend Euro versteigert worden. Er erzielte damit das Dreifache seines Schätzwertes. Das Motiv stammt aus dem in den 1950-er Jahren erschienenen Comic-Abenteuer "Schritte auf dem Mond". Darin wird der Reporter Tim zum ersten Menschen auf dem Erdtrabanten. Aldrin, in der Realität nach seinem Kollegen Neil Armstrong der zweite Mensch auf dem Mond, schrieb auf den Druck: "Erste Mondfahrer nach Tim". Die US-Astronauten waren 1969 im Rahmen der Apollo-11-Mission auf dem Mond spaziert. Seit dem Tod des belgischen Comicautors Hergé im Jahr 1983 erzielen seine Werke bei Auktionen immer höhere Preise.

Britischer Historiker erhält Preis für Migrationsforschung Der britische Historiker Peter Frankopan hat am Abend in Bremerhaven den Kalliope-Preis für praxisnahe Migrationsforschung erhalten. Die mit 20.000 Euro dotierte Auszeichnung des Deutschen Auswandererhauses bekam der Wissenschaftler der Universität Oxford für seine Forschung zur Globalgeschichte. Frankopan habe durch seine neue Perspektiven auf das historische und aktuelle Weltgeschehen überzeugt, hieß es zur Begründung. Er verlasse den eurozentristischen Blickwinkel und helfe, die Komplexität der Welt besser zu verstehen. Der Historiker, der zur Zeit in Bremerhaven arbeitet, hatte sich unter 20 Bewerbern - darunter auch Deutsche Exzellenzuniversitäten - durchgesetzt. Das 2005 eröffnete Deutsche Auswandererhaus ist bundesweit das einzige Museum zum Thema Migration.

Maria Adorf mit Filmpreis ausgezeichnet Der Schauspieler Mario Adorf ist mit dem Hauptpreis des 33. Internationalen Filmfestivals Braunschweig ausgezeichnet worden. Die Festivalmacher ehrten ihn damit für seine herausragenden darstellerischen Leistungen und Verdienste um die europäische Filmkultur, hieß es. Die Auszeichnung "Die Europa" ist mit 20.000 Euro dotiert. Der "Weiße Löwe", der Lebenswerkpreis des Festivals für einen Filmkomponisten, ging an Helmut Zerlett. Er hat nach Angaben der Festival-Macher die Musik zu bislang 22 Spielfilmen, 28 TV-Filmen und mehr als 90 TV-Serienerfolgen komponiert. Den Publikumswettbewerb um den besten europäischen Debüt- oder Zweitfilm gewann die belgische Regisseurin Anke Blondé mit "The Best of Dorien B.".

Für einen Tag Chefin bei der BBC Die Umweltaktivistin Greta Thunberg darf für einen Tag Chefin beim britischen Sender BBC sein. Die 16-Jährige ist eine von fünf Personen, die zwischen dem 26. Dezember und Silvesterabend für das Radio 4-Programm verantwortlich sind. Greta hat dafür bereits Berichte aus der Antarktis und Sambia sowie ein Interview mit dem Chef der britischen Notenbank, Mark Carney, in Auftrag gegeben. Zu den weiteren Teilnehmern gehört auch die Vorsitzende Richterin Brenda Hale vom obersten britischen Gericht, die die Parlamentsschließung von Premierminister Boris Johnson kurz vor dem geplanten Brexit für verfassungswidrig erklärt hat. Außerdem beteiligen sich an der Aktion der mit dem Turner-Preis ausgezeichnete Künstler Grayson Perry, der Rapper und Wortakrobat George The Poet und BBC-Kritiker Charles Moore.

Forscher entdecken mumifizierte Löwenbabys Archäologen haben in Ägypten eine Grabkammer mit mehr als 75 Katzenstatuen und zahlreichen mumifizierten Tieren gefunden, darunter vermutlich erstmals auch Löwenbabys. Die fünf mutmaßlichen Löwenmumien stammten aus dem siebten Jahrhundert vor Christus, teilte das zuständige Ministerium mit. Die Grabkammer sei in der bekannten Nekropole Sakkara am Nil gefunden worden, wo Hunderttausende Tiere geopfert und in Gräbern deponiert wurden. Wenn sich die vorläufigen Untersuchungen bestätigten, wäre es das erste Mal, dass mumifizierte Löwenbabys in Ägypten gefunden worden seien. Im Jahr 2004 hatten Forscher mit dem Fund des kompletten Skeletts eines älteren männlichen Löwen nachgewiesen, dass die Raubkatzen in der Spätzeit eine Rolle im Kult der alten Ägypter spielten.

Michelangelo-Statue wird vor Publikum restauriert Die Marmorstaturen der Pietà von Michelangelo im Museo dell’Opera del Duomo in Florenz werden vor den Augen der Besucher restauriert. Dies teilte die Gruppe "Friends of Florence" mit, die die Restauration finanziert. Über die Jahrhunderte sei das Werk durch Ablagerungen und Wachsrückstände verschmutzt worden. Die Restauratoren arbeiten auf einer Bühne rund um die Statue, so dass die Museumsbesucher die Arbeiten beobachten und sich gleichzeitig mit der Geschichte der Statue auseinandersetzen können. Die Skulpturengruppe zeigt Jesus Christus, nachdem er vom Kreuz genommen wurde, gestützt von der Jungfrau Maria, Maria Magdalena und einem gealterten Nikodemus, der Michelangelo ähnlich sieht. Die Restaurationsarbeiten werden voraussichtlich bis zum Sommer 2020 dauern.