Kulturnachrichten

Samstag, 3. Oktober 2020

Til Schweiger beim "Zurich Film Festival" geehrt Das "Zurich Film Festival" hat Schauspieler und Regisseur Til Schweiger für sein Filmschaffen geehrt. Festivaldirektor Christian Jungen, der Schweiger den Preis "das Goldene Auge" überreichte, nannte den 56-Jährigen ein Ausnahmetalent und einen Vollblut-Cineasten, der kontinuierlich, leidenschaftlich und hart arbeite. Er habe das schwierigste überhaupt geschafft, nämlich ein großes Publikum in seinen Bann zu ziehen, so Jungen. Zu den früheren Preisträgern des Golden Eye Awards gehören Jake Gyllenhaal, Andrew Garfield, Kristen Stewart oder Kiefer Sutherland.

Clint Eastwood arbeitet an neuem Film Der US-Schauspieler und Regisseur Clint Eastwood arbeitet laut Medienberichten an einem neuen Filmprojekt. Wie das Fachmagazin "Deadline" berichtete, erkundet der 90-Jährige derzeit geeignete Drehorte für den Film "Cry Macho", bei dem er sowohl Regie führen als auch eine Rolle übernehmen will. "Cry Macho" basiert auf dem gleichnamigen Buch aus den 1970er Jahren von N. Richard Nash, der auch Co-Autor des Drehbuchs ist. In der Geschichte geht es um einen ehemaligen Rodeo-Star und Pferdezüchter, der sich darauf einlässt, den Sohn seines Ex-Bosses in Mexiko zu entführen und über die US-Grenze zu bringen. Mit Nash hat Eastwood bereits bei der Produktion der Filme "Gran Torino" (2008) und "The Mule" (2018) zusammengearbeitet.

Kinostart für James-Bond-Film erst im April 2021 Der neue James-Bond-Film "Keine Zeit zu sterben" wird in diesem Jahr nicht mehr in die Kinos kommen. Wie die Produzenten Michael G. Wilson und Barbara Broccoli am Freitagabend bekanntgaben, soll er nun erst am 2. April 2021 starten. Die Macher begründeten den Schritt damit, dass der Film so "von einem weltweiten Kinopublikum" gesehen werden könne. Ein Zusammenhang mit dem Coronavirus wurde zwar nicht ausdrücklich genannt, nach dem Ausbruch des Coronavirus hatten die Produzenten den Start aber bereits vom April auf den November 2020 verlegt. Erst vor wenigen Wochen war eine zweite PR-Offensive für den Film mit neuen Plakaten, einem neuen Trailer und einer Podcast-Reihe gestartet. "Keine Zeit zu sterben" ist der letzte Film mit Daniel Craig in der Rolle des Agenten 007. Neben Craig werden auch Rami Malek als Bösewicht sowie Christoph Waltz zu sehen sein.

"Guggenheim Museum" ist ab heute wieder geöffnet Das New Yorker "Guggenheim Museum" öffnet heute wieder seine Türen für Besucher. Sieben Monate war das Haus am Central Park wegen der Corona-Pandemie geschlossen. Zum Neustart zeigt das Guggenheim unter anderem eine Schau mit abstrakt-expressionistischen Werken sowie eine Ausstellung über ein Wandbild des US-Künstlers Jackson Pollock. Tickets müssen vorab online gebucht werden. Wegen der Pandemie dürfen nur 600 Menschen täglich ins Museum kommen, in normalen Zeiten sind es 9.000. Seit Ende August dürfen Museen in New York unter strengen Auflagen wieder öffnen - das "MoMA" und das "Metropolitan Museum" haben es bereits getan.