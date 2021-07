Kulturnachrichten

Donnerstag, 1. Juli 2021

Tiktok sperrt Millionen Konten von Minderjährigen Das Videoportal Tiktok hat im ersten Quartal die Konten von sieben Millionen Minderjährigen gesperrt. Nach Angaben des Unternehmens werden die US-Nutzer, die die vorgeschriebene Altersgrenze von 13 Jahren nicht erreicht haben, an eine Tiktok-Version für jüngere Nutzer weitergeleitet. Außerdem wurden von Januar bis Ende März fast 62 Millionen Videos wegen Verstößen gegen die internen Richtlinien gelöscht. Unter anderem seien die Verbreitung von Hass, Nacktheit und Belästigungen geahndet worden, hieß es. Wegen Verstößen gegen die Gemeinschaftsstandards wurden laut Tiktok zudem fast vier Millionen weitere Konten gesperrt. Tiktok gehört zum chinesischen Internetkonzern Bytedance und soll weltweit etwa eine Milliarde Nutzer haben, darunter mehr als 100 Millionen in den USA.

Neuer Preis für nicht-englischsprachige Filme In Hollywood soll ein neuer Preis für nicht-englischsprachige Filme verliehen werden. Ab dem kommenden Jahr werden mit den "World Movie Awards" die besten internationalen Produktionen ausgezeichnet, wie der renommierte Kritikerverband Critics Choice Association (CCA) am Mittwoch in Los Angeles ankündigte. Pläne für diese weltweite Ehrung gab es bereits seit mehreren Jahren. "Es ist an der Zeit, die besten filmischen Geschichten, die außerhalb von Hollywood produziert werden, zu feiern", sagte der CCA-Vorsitzende Joey Berlin.

Sotheby's versteigert Quellcode für World Wide Web Das US-Auktionshaus Sotheby's hat den Quellcode für das Internet für umgerechnet rund 4,5 Millionen Euro versteigert. Es handelt sich dabei um die Originaldateien, die der Informatiker Tim Berners-Lee am 12. März 1989 als Vorschlag für ein System für Informationsmanagement präsentierte. Der Brite arbeitete damals bei der Europäischen Organisation für Kernforschung (Cern) in Genf. Heute gilt er als Erfinder des WWW. Sotheby's versteigerte den Quellcode als sogenanntes NFT - als non-fungible token. Das ist eine Art digitales Echtheitszertifikat: Es kann zwar beliebig viele identische Kopien des Gegenstands geben, aber nur diese eine kann als das Original gelten.

Amazon greift neue FTC-Chefin an Amazon fordert, dass sich die neue Chefin der US-Handelskommission FTC, Lina Khan aus Untersuchungen seiner Wettbewerbsposition heraushalten soll, weil sie voreingenommen sei. Amazon reichte am Mittwoch einen entsprechenden offiziellen Antrag bei der FTC ein. Die Behörde ist in den USA für Verbraucherschutz zuständig und führt auch Wettbewerbsuntersuchungen durch. Die 32-jährige Khan machte vor einigen Jahren mit einem Papier zu Amazon auf sich aufmerksam, in dem sie argumentierte, dass gängige US-Ansätze zur Einschätzung der Wettbewerbslage im Bezug auf Internet-Unternehmen versagten. Zuletzt hatte Khan angekündigt, die geplante Übernahme der MGM-Filmstudios durch Amazon für umgerechnet 6,9 Milliarden Euro noch einmal prüfen zu wollen.

Goethe-Institut in Belarus muss Arbeit einstellen Das Goethe-Institut und der Deutsche Akademische Austauschdienst müssen in Belarus auf Druck der Behörden ihre Arbeit einstellen. Ein Sprecher des Auswärtigen Amtes in Berlin erklärte, man bedauere die Entscheidung. Diese werde dazu beitragen, das Land international weiter zu isolieren. Leidtragende seien die Menschen in Belarus, denen weitere Möglichkeiten gesellschaftlicher und kultureller Betätigung verwehrt würden. Die Entscheidung der autoritären Führung in Minsk ist eine Reaktion auf die Sanktionen der Europäischen Union gegen die Ex-Sowjetrepublik nach der erzwungenen Landung einer europäischen Passagiermaschine in Minsk und der Verhaftung eines Regierungskritikers.