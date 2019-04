Thüringer Bachwochen Bei Bachs Urururgroßvater

Moderation: Bettina Schmidt

In Wechmar ließ sich der Urururgroßvater von Johann Sebastian Bach nieder. (deutschlandradio / Cornelia de Reese)

Die Thüringer Bachwochen feiert in diesem Jahr feiert seine Eröffnung an dem Ort, von dem aus die Bachfamilie ihren mitteldeutschen Ausgangspunkt genommen hat: in Wechmar. Hier steht noch heute die Mühle des Veit Bach, der Urvater der Bachs.

Veit Bach war wohl aus den ungarischen Landen aufgrund seines Glaubens vertrieben worden und fand in Wechmar ein neues Zuhause. Er betrieb in dem kleinen thüringischem Ort eine Mühle, die noch heute existiert und als Bach-Stammhaus restauriert zu besichtigen ist.

Siegeszug der Musikerfamilie

Als Urahne einer vielverzweigten Musikerdynastie hatte er mit Musik so viel im Sinn, dass er sehr anständig Zither gespielt haben soll. Darauf wird in der Veits-Kirche von Wechmar anlässlich der Eröffnung der Thüringer Bachwochen auch Bezug genommen, denn neben Musik der Familie Bach und den Vorgängern gibt es auch ein Stück, das in Erinnerung an Veit Bach auf der Zither zu hören sein wird. Im Zuge des Eröffnungskonzertes der Thüringer Bachwochen wird auch Christoph Drescher zu Wort kommen - er ist der Intendant der Thüringer Bachwochen.

Das Alte-Musik-Ensemble "stilo antico" kommt an Bach nicht vorbei. Will es auch nicht. (Stile Antico / Marco Borggreve)

Aufzeichnung vom 13. April 2019 in der St. Viti-Kirche, Wechmar

Johann Sebastian Bach

"Komm, Jesu, komm", Motette BWV 229

Orlando di Lasso

"Justorum animae", Motette

Ludwig Senfl

"Ach Elslein, liebes Elselein"

Johann Michael Bach

"Herr, wenn ich nur dich habe", Motette

Johann Sebastian Bach

Präludium aus der Suite BWV 1007

Jacob Handl

"Ecce quomodo moritur", Motette

Johann Sebastian Bach

Sarabande aus der Suite BWV 995

Hans Leo Hassler

"Ego sum resurrectio", Motette

Johann Sebastian Bach

Sarabande aus der Suite BWV 1010

Ludwig Daser

"Media Vita", Motette

Johann Sebastian Bach

Sarabande aus der Partita BWV 1004

Johann Christoph Bach

"Der Gerechte, ob er gleich zu zeitlig stirbt", Motette

Johann Sebastian Bach

Präludium aus der Suite BWV 1010

Johann Knöfel

"In te Domine speravi", Motette

Johann Sebastian Bach

"Jesu, meine Freude", Motette BWV 227

Stile Antico:

Helen Ashby, Kate Ashby, Emma Ashby, Eleanor Harries Clarke, Rebecca Hickey, Katie Schofield, James Arthur, Will Dawes, Andrew Griffiths, Nathan Harrison, Matthew Howard, Christopher Lombard, Gesang



Edin Karamasow, Laute und Zither

Jan Zahourek, Violone

Oliver-John Ruthven, Orgel