Kulturnachrichten

Sonntag, 15. Dezember 2019

Thomas-Mann-Enkel Frido Mann hält Trump für krank Der in den USA geborene Psychologie-Professor und Autor Frido Mann kritisiert US-Präsident Donald Trump als "Frankenstein mit psychischen Problemen": "Bei ihm weiß man nie, welche Entscheidungen er trifft. Es gibt lauter Entscheidungen, die man nicht ernst nehmen kann. Aber man muss sie ernst nehmen, weil er Präsident ist", sagte der Enkel des Schriftstellers und Literaturnobelpreisträgers Thomas Mann in der phoenix-Interviewreihe "Mensch, Amerika!"

Frauen protestieren mit Wandmalereien in Bagdad Im Irak haben Frauen bei den seit Oktober andauernden Protesten gegen die Regierung eine führende Rolle übernommen. Sie äußern ihre Meinung durch Wandmalereien am Tahrir-Platz, dem Hauptschauplatz der Proteste in der Hauptstadt Bagdad. Die Kunstwerke sollen den Geist und die Stärke der Irakerinnen betonen und stehen symbolisch dafür, dass die Frauen ihre Zukunft aktiv gestalten wollen. Laut BBC lassen sich viele von ihnen trotz Sicherheitsbedenken ihrer Ehemänner und Eltern nicht davon abhalten, notfalls heimlich an den Protesten teilzunehmen. Beobachter werten es als bedeutende soziale Errungenschaft, dass im Irak inzwischen Frauen und Männer aus allen Gesellschaftsschichten Seite an Seite gegen die Regierung auf die Straße gehen. Bei den Protesten hat es bereits mehr als 400 Tote gegeben.

Französische Schauspielerin Anna Karina gestorben Die französische Filmschauspielerin Anna Karina ist tot. Der Nouvelle-Vague-Star, bekannt durch Filme des Regisseurs Jean-Luc Godard, starb am Samstag im Alter von 79 Jahren in Paris an den Folgen eines Krebsleidens. Das berichtet die französische Nachrichtenagentur AFP unter Berufung auf Karinas Agenten. Die aus Dänemark stammende Schauspielerin hatte in den 1960er Jahren sieben Filme mit Godard gedreht, darunter "Eine Frau ist eine Frau" und "Elf Uhr nachts". Von 1961 bis 1965 war sie mit Godard verheiratet. Karina arbeitete auch mit anderen namhaften Regisseuren wie Jacques Rivette, Luchino Visconti, Volker Schlöndorff und Rainer Werner Fassbinder.

Hunderte Schulleiterposten sind bundesweit unbesetzt Bundesweit sind an mehr als 1000 öffentlichen Schulen die Leitungsposten unbesetzt. Das hat eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur bei den Bildungsministerien zahlreicher Länder ergeben. Im bevölkerungsreichsten Bundesland Nordrhein-Westfalen waren demnach insgesamt 457 Stellen nicht besetzt, in Niedersachsen fehlen 170 Schulleiter und in Baden-Württemberg fast 250. Angespannt ist die Lage auch im Osten Deutschlands. Betroffen sind vor allem Grundschulen. In Bayern ist Schulleitermangel nach Darstellung des Kultusministeriums dagegen kaum ein Thema. Weniger als ein Prozent der Leiterstellen seien dort unbesetzt.

Archäologen entdecken Mini-Sphinx in Ägypten In Ägypten haben Archäologen bei Ausgrabungen eine Miniatur-Sphinx entdeckt. Die sehr gut erhaltene Statue sei 35 Zentimeter hoch und habe eine Länge von 55 Zentimetern, sagte der für Mittelägypten zuständige Antiquitätendirektor Dschamal al-Samstaui am Samstag. Die feinen Details des Gesichts zeigten die Fähigkeiten der alten ägyptischen Künstler. Die Statue sei in der Nekropole Tuna al-Dschabal in der mittelägyptischen Provinz Minja gefunden worden. Die Sphinx ist ein ägyptisches Fabelwesen, häufig mit dem Körper eines Löwen und dem Gesicht eines Menschen. Die berühmteste Sphinx steht in Giseh bei Kairo nahe den Pyramiden. In den vergangenen Monaten hatten die Antikenbehörden des nordafrikanischen Landes immer wieder historische Ausgrabungsstücke präsentiert.

Oscar-Preisträgerin Sally Field bei Klimaprotest Die US-amerikanische Schauspielerin Sally Field hat in Washington mehr Engagement gegen den Klimawandel angemahnt. "Wir können uns nicht in unseren Komfortzonen, auf unseren Sofas zurücklehnen und uns fragen: Was können wir tun?", sagte die 73-Jährige am Freitag, wo sie sich einer Protestaktion ihrer Kollegin Jane Fonda anschloss. "Wir können etwas tun", sagte Field. Die zweifache Oscar-Preisträgerin wurde im Zuge der Kundgebung vor dem Kapitol von der Polizei abgeführt, wie auf der Twitterseite der Aktion "Fire Drill Fridays" auf Videos zu sehen ist. Auch Fonda wurde in den vergangenen Wochen bei dem Klimaprotest festgenommen. "Fire Drill" bedeutet Brandschutzübung.

Chorfenster von Tony Cragg in Dorfkirche zu sehen In der Dorfkirche von Großbadegast, einem Ortsteil der Stadt Südliches Anhalt, wurden am Samstag die neuen Chorfenster des britischen Künstlers Tony Cragg eingeweiht. Der Bildhauer war krankheitsbedingt nicht dabei. Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) hingegen nahm an der Zeremonie teil. Cragg habe in den vergangenen Monaten drei abstrakte Fenster in Blau- und Gelbtönen gestaltet und sich dafür an mathematischen Formeln und Symbolen bedient, teilte die Evangelische Landeskirche Anhalts in Dessau-Roßlau mit. Die Werke zeigten, dass Naturwissenschaft und Religion in einen Dialog treten könnten, hieß es. Cragg wurde im diesjährigen Ranking "Kunstkompass" als einer der wichtigsten Künstler weltweit aufgeführt. Der 70-Jährige stammt gebürtig aus Liverpool. Er lebt in Wuppertal, wo er den Skulpturenpark Waldfrieden schuf, in dem zahlreiche Werke von ihm und anderen bekannten Künstlern gezeigt werden.

Hausmusikkonzerte zu Ehren von Beethoven Zum Auftakt des Beethoven-Jahres sind am Wochenende Konzerte in 100 Wohnzimmern in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen geplant. Bundesweit finden in knapp 700 Wohnzimmern Konzerte unter dem Motto "Beethoven bei uns" statt, wie die Beethoven Jubiläums GmbH mitteilte. Neben Hauskonzerten sind Auftritte in Museen, Bibliotheken, Kneipen, Yoga-Studios oder Bauernhöfen angekündigt. 2020 wird der 250. Geburtstag von Ludwig van Beethoven (1770-1827) gefeiert. "Musik zu Beethovens Zeit fand vor allem in Privatsalons und Zimmern statt", hieß es weiter. Eröffnet werden soll das Beethoven-Jahr offiziell am Montag mit einem Festkonzert in Bonn, der Geburtsstadt des Komponisten.