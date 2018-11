Kulturnachrichten

Montag, 12. November 2018

Thielemann wehrt sich gegen Bachler Chefdirigent droht zu gehen Der Chefdirigent der Staatskapelle Dresden, Christian Thielemann, wehrt sich gegen den zukünftigen künstlerischen Leiter der Salzburger Osterfestspiele, Nikolaus Bachler. Die Salzburger Nachrichten veröffentlichten E-Mails von Thielemann, in denen er deutlich macht, dass er nicht mit Bachler zusammenarbeiten will. Demnach drohte der Dirigent, dass er im Fall einer Berufung Bachlers gehen werde. Die Zeitung "Die Welt" spekuliert, Thielemann solle vergrault werden, damit Bachler den Dirigenten Kirill Petrenko nachholen könne. Dieser ist derzeit Generalmusikdirektor an der Bayerischen Staatsoper, deren Intendant Bachler ist.

Deutscher Karikaturenpreis für Greser und Lenz Geflügelter Bleistift in Gold für Karikaturisten-Duo Das Karikaturisten-Duo Achim Greser und Heribert Lenz ist mit dem Deutschen Karikaturenpreis ausgezeichnet worden. Die beiden Zeichner erhielten in Bremen den "Geflügelten Bleistift in Gold" für ihre Zeichnung "Hasenzüchter". Sie zeigt die Vereinsmeisterschaft der Hasenzüchter in einem deutschen Dorf, bei der ein Salafist den zweiten Platz gewinnt. Der erste Platz bleibe in deutscher Hand, und die Sieger könnten ihre Schadensfreude gerade noch so verbergern. Die Szene spiegele den Zeitgeist wider, sei explosiv und deshalb preiswürdig, begründete die Jury ihre Wahl. Der Preis ist mit 5.000 Euro dotiert. Greser und Lenz zeichnen regelmäßig für die "Frankfurter Allgemeine Zeitung", den "Stern" und das Satiremagazin "Titanic". Weitere Preise gingen an den Cartoonisten Til Mette, das Duo Elias Hauck und Dominik Bauer sowie die Zeichnerin Sabine Winterwerber.

Erster Berliner Verlagspreis vergeben Drei Verlage ausgezeichnet In Berlin ist das erste Mal der Berliner Verlagspreis vergeben worden. Gleich drei Verlage erhielten dabei den ersten Preis. Den mit 35 000 Euro dotierten Hauptpreis erhielt der Verlag Klaus Wagenbach. Zwei jeweils mit 15 000 Euro verbundene Förderpreise gingen an den Verlag Reprodukt und an das Verlagshaus Berlin, wie der Landesverband Berlin-Brandenburg des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels mitteilte. Die Verlage zeichnen sich durch Neuerungen und ein eigenständiges Profil aus, begründete die Jury ihre Entscheidung. Die Verlagspreise wurden bei einem Festakt im Deutschen Theater überreicht. Der Preis war im Frühjahr von den Senatsverwaltungen für Kultur und Wirtschaft ins Leben gerufen worden. Er wird einmal jährlich an unabhängige Verlage vergeben, um den Branchen-Standort Berlin zu stärken. Die Gesamtdotierung des Verlagspreises von 65 000 Euro soll die höchste in Deutschland sein.

Cat content in Ägypten Archäologen finden Dutzende Katzenmumien Archäologen haben in Ägypten Dutzende Katzenmumien in Grabkammern entdeckt. In drei Gräbern nahe der Hauptstadt Kairo seien die konservierten Tiere gefunden worden, teilte Antikenminister Chaled al-Enani mit. Die Kammern hätten als Nekropole für die mehr als 3000 Jahre alten Katzen gedient. Außerdem wurden 100 vergoldete Holzstatuen von Katzen entdeckt sowie eine Skulptur aus Bronze, die der Katzengöttin Bastet gewidmet war. Bastet wurde als Beschützerin gegen das Böse und Göttin der Fruchtbarkeit verehrt. Andere Statuen aus Holz stellen einen Löwen, eine Kuh und einen Falken dar. Schon vor rund 4000 Jahren hielten reiche Ägypter Katzen als Haustiere. Forscher gehen davon aus, dass Dutzende Millionen Tiere mumifiziert wurden. Ägypten hat in den vergangenen Monaten eine Reihe archäologischer Entdeckungen bekanntgemacht - wohl auch in der Hoffnung den Tourismus im Land anzukurbeln. Er ist eine Haupteinnahmequelle für das Land.