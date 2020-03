Theo Plath, Fagott-Talent im Aufwind Belcanto geht auch mit Fagott

Der Fagottist Theo Plath (Foto: Marco Borggreve)

Theo Plath gehört zu gefragtesten Musikern seiner Generation. Besonders sticht sein lyrischer Ton herovr, dem man dem Fagott weniger zutraut. Nachdem er 2018 den Preis des Deutschen Musikwettbewerbes erhielt, konnte er ein ganz eigenes Album umsetzen.

Eine erste, eigene Studioproduktion ist nicht nur für junge Musiker ein ganz besonderer Moment. Als Theo Plath 2018 einen Preis beim Deutschen Musikwettbewerb erhielt, bekam er zugleich die Möglichkeit einer eigenen CD-Aufnahme.

Das Fagott in all seinen möglichen Klangfacetten vorzustellen, auch in Werken, die nicht so oft im Konzert zu erleben sind, hatte sich der junge Musiker vorgenommen. Mit Werken von Carl Maria von Weber, Marcel Bitsch, André Jolivet und Bernhard Crusell hat Theo Plath französische und deutsche Komponisten aus dem 19. und 20. Jahrhundert ausgewählt. Belcanto für das Fagott.

Marcel Bitsch (1948)

Concertino für Fagott und Orchester

Andante - Allegro Vivace

Bernhard Crusell (1829)

Concertino B-Dur für Fagott und Orchester

Theo Plath, Fagott

Deutsche Radio Philharmonie Saarbrücken Kaiserlautern

Leitung: Leo McFall