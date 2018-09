Theaterstück "Oh My" Empowerment am feministischen Pornofilm-Set

Anna Fries und Marielle Schavan im Gespräch mit Anwar Shanli

Das Theaterkollektiv "Henrike Iglesias" macht sich auf die Suche nach fantastischen Bildern für das eigene Begehren. (Anna Fries)

"Weibliche Lust kam in unserer sexuellen Aufklärung gar nicht vor", befinden Anna Fries und Marielle Schavan vom jungen Künstlerinnenkollektiv "Henrike Iglesias". In ihrem neuen Theaterstück "Oh My" machen sie sich auf, ihre eigene Sexualität zurückzuerobern.

Vulva, Vagina? Oder wie heißt "das da unten"? – "Es gibt immer noch viel zu wenig Wissen und eine starke Sprachlosigkeit", was die weibliche Sexualität und die weibliche Lust angehe, befinden Anna Fries und Marielle Schavan vom jungen Theaterkünstlerinnenkollektiv "Henrike Iglesias".

Eine Art "therapeutischer Aspekt"

"Das ist ein Paradox: Auf der einen Seite, in der Medien- und Werbewelt, ist überall nackte Haut zu sehen, auch der weibliche Körper entblößt. Und auf der anderen Seite: Wenn man jetzt in Schulbücher schaut: Der volle Umfang der Klitoris wird kaum abgebildet", sagt Marielle Schavan.

Deswegen haben die Theatermacherinnen beschlossen, einen ganzen Bühnenabend der weiblichen Sexualität zu widmen. Ihr Theaterstück "Oh My" zeigt ein feministisches Pornofilm-Set. Das Ziel: Pornografie als Empowerment-Strategie nutzen. Nicht nur in Hinblick auf das Publikum, sondern als eine Art "therapeutischer Aspekt" für die Theatermacherinnen.

"Einfach ein ermächtigender Akt"

"Weibliche Lust kam in unserer sexuellen Aufklärung gar nicht vor", befinden Fries und Schavan. Die Sexualität der Frau sei stattdessen ausschließlich auf Reproduktion beschränkt gewesen – "repressiv mit Scham kleingehalten".

"Insofern haben wir uns das Thema weibliche Lust erst mühevoll erobern müssen, in unserem Erwachsenenleben", erzählen die beiden Theatermacherinnen im Gespräch mit Deutschlandfunk Kultur. Der vermeintliche Porno-Dreh auf der Bühne ist ein weiterer Schritt, um die eigenen Sexualität zurückzuerobern: "Sich selbst erotisieren, das hat etwas ganz empowerndes, weil wir eigentlich täglich als weibliche Körper erotisiert werden. Und in dem Moment, wo wir es selbst tun, ist es einfach ein ermächtigender Akt."

Das Theaterstück "Oh My" feiert am 12. September in den Sophiensälen in Berlin Premiere.

(lk)