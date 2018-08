Theaterstück des Jahres Elfriede Jelinek ist die Königin der Saison

Franz Wille im Gespräch mit Stephan Karkowsky

"Am Königsweg" von Elfriede Jelinek ist Theaterstück des Jahres. (APA / EPA FILE)

Einmal im Jahr wählen Kritiker die Höhepunkte der Theater-Saison. Elfriede Jelineks "Am Königsweg" führt in gleich vier Kategorien. "Das ist das Stück des Jahres", sagt auch Franz Wille, Redakteur der Zeitschrift "Theater heute".

43 Kritiker stimmen in diesem Jahr für das Jahrbuch der Zeitschrift "Theater Heute" über die Höhepunkte der Theatersaison ab. Ein Stück taucht in gleich in vier Kategorien auf: Elfriede Jelineks Drama "Am Königsweg": Es ist "Stück des Jahres", die Umsetzung durch Falk Richter für das Hamburger Schauspielhaus ist "Inszenierung des Jahres". Benny Claessens, der hier mitspielt, wird "Schauspieler des Jahres" und auch in der Kategorie "Kostüme" führt die Inszenierung.

Ein Stück über die Präsidentschaft Trumps

Man sei ziemlich platt gewesen über das Ergebnis, sagt Franz Wille, Redakteur bei 'Theater Heute' im Deutschlandfunk Kultur: "So eine Häufung von so vielen Kategorien - das hat es, glaube ich, in der Geschichte dieser Kritiker-Umfrage noch nicht gegeben." Dieses Votum sei nur zu verständlich, findet Wille: "'Am Königsweg' von Elfriede Jelinek ist nicht nur das Stück der Stunde, es ist das Stück des Jahres."

Anlass dafür sei zwar die Präsidentschaft von Donald Trump. Allerdings gehe es in dem Text von Jelinek, "der ein absolut überbordender Text ist", keineswegs nur darum, sondern auch um die liberalen Eliten, "die viel reden und nichts erklären können" und die Deklassierte, die aus jeglichem Dialog ausgestiegen seien. "Es ist wirklich das Stück, dass die Zeitstimmungen und Gefährdungen zusammenfasst."

Link-Tipp: Beim Bayerischen Rundfunk kann das Stück als Hörspielversion nachgehört werden.