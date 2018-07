Kulturnachrichten

Montag, 23. Juli 2018

Theaterregisseurin Breth im Orden Pour le merite Deutsche Theatermacherin inszeniert seit 19 Jahren am Wiener Burgtheater Theaterregisseurin Andrea Breth (65) ist neues Mitglied des Ordens Pour le merite für Wissenschaften und Künste. Das teilte die Kanzlerin des Ordens, Christiane Nüsslein-Volhard, in Berlin mit. Breth, die seit 1999 Hausregisseurin am Burgtheater Wien ist und auch für die Salzburger Festspiele inszeniert, wurde für ihre Regiearbeiten unter anderem mit dem Österreichischen Ehrenkreuz für Wissenschaft und Kunst und dem Großen Verdienstkreuz der Bundesrepublik Deutschland ausgezeichnet. Dem Orden gehören derzeit 40 deutsche und 35 ausländische Mitglieder an. Die Künstler- und Gelehrtenvereinigung wurde 1842 von Preußen-König Friedrich Wilhelm IV. gegründet und 1952 vom damaligen Bundespräsidenten Theodor Heuss wiederbelebt.

"Azul" ist "Spiel des Jahres 2018" Jury vergibt Ehrung zum 40. Mal Das taktische Legespiel "Azul" ist mit dem begehrten Kritikerpreis "Spiel des Jahres 2018" ausgezeichnet worden. Das gab die Jury in Berlin bekannt. An dem Spiel vom Verlag Next Move (Montréal) können sich zwei bis vier Spieler ab acht Jahren beteiligen. Den begehrten "Pöppel" der Jury als "Kennerspiel des Jahres" erhielten "Die Quacksalber von Quedlinburg" aus dem Berliner Verlag Schmidt Spiele. Es kann von zwei bis vier Spielern ab zehn Jahren gespielt werden. Den seit 2001 vergebenen Preis "Kinderspiel des Jahres" bekam "Funkelschatz" aus dem Hause Haba. Es soll zwei bis vier Kinder ab fünf Jahren begeistern. Der Titel "Spiel des Jahres" gilt als wichtigste Auszeichnung für analoge Gesellschaftsspiele im deutschsprachigen Raum.

Boykottaufrufe gegen Berliner Festival Pop-Kultur Anlass ist Unterstützung durch die israelische Botschaft Das Berliner Festival Pop-Kultur sieht sich wie im vergangenen Jahr mit Boykott-Aufrufen konfrontiert. Musiker wie John Maus sowie die Briten Shopping, Richard Dawson & Band und Gwenno haben ihre Teilnahme abgesagt. Anlass ist, dass die israelische Botschaft die Teilnahme von drei Künstlern mit insgesamt 1200 Euro sponsert. Hinter dem Boykott-Aufruf steht die Bewegung BDS (Boykott, Desinvestitionen und Sanktionen). Sie begründet ihre Aktivitäten mit der Politik Israels gegenüber den Palästinensern. Roger Waters (Pink Floyd) und Brian Eno (Roxy Music) sind prominente Fürsprecher der Organisation. Das Festival wird vom Musikboard des Berliner Senats organisiert. Es arbeite mit allen offiziell von der Bundesrepublik anerkannten Ländern zusammen, sagte Festival-Chefin Katja Lucker. Zuschüsse wie durch Israel gebe es auch von anderen Ländern. Das Festival findet vom 15. bis 17. August statt.

Thai-Höhle soll Nationalpark werden Gerettete Kinder gehen mit ihrem Trainer in buddhistisches Kloster Nach dem glücklichen Ausgang des Höhlendramas in Thailand will die Regierung die Gegend im Norden des Landes in einen Nationalpark umwandeln. Die Anwohner fürchten indes, dass Felder und Häuser enteignet werden, berichtet die Tageszeitung "Bangkok Post". Umstritten sind auch Pläne für eine Art Museum in der Höhle. Die Jungen-Fußballmannschaft und ihr Trainer, die nach 17 Tagen aus der Höhle gerettet wurden, gehen in dieser Woche fast alle in ein buddhistisches Kloster: Elf Spieler und der 25 Jahre alte Trainer kündigten an, sich den Kopf rasieren zu lassen. Im Buddhismus wird dies gemacht, um sich nach negativen Erfahrungen zu "reinigen". Einer der Jungen wird nicht dabei sein, weil er Christ ist.

Stuttgarter Ballett verabschiedet Intendant Anderson Kanadier leitete das Ensemble 22 Jahre Das Stuttgarter Ballett hat sich mit einer großen Gala im Opernhaus von Intendant Reid Anderson verabschiedet. Der 69-Jährige hatte seine Karriere in Stuttgart vor fast 50 Jahren als Tänzer begonnen. Nach einer längeren Station als Ballettdirektor in seiner kanadischen Heimat kehrte er 1996 als Chef der Stuttgarter Compagnie zurück. Er führte das Ballett 22 Jahre und hat sich inzwischen auch in Stuttgart einbürgern lassen. Zum Abschied verlieh ihm Ministerpräsident Winfried Kretschmann die Große Staufermedaille in Gold. Andersons Nachfolger wird Tamas Detrich, ein 58-jährige US-Amerikaner ungarischer Abstammung. Zum Spielzeitende haben auch Opernintendant Jossi Wieler und Schauspielintendant Armin Petras das Staatstheater Stuttgart verlassen.

Theaterprogramm der Salzburger Festspiele gestartet "Jedermann" läuft seit fast einem Jahrhundert Mit einem stürmisch gefeierten "Jedermann" hat das Theaterprogramm der Salzburger Festspiele 2018 begonnen. Besonders Tobias Moretti in der Titelrolle und Stefanie Reinsperger in der Rolle der "Buhlschaft" - der Geliebten des "Jedermanns" - wurden mit Ovationen bedacht. Wie schon im vergangenen Jahr musste die Vorstellung wegen Regens vom Domplatz in das Große Festspielhaus verlegt werden. Die Inszenierung kommt fast ohne historische Bezüge aus und löst die Rolle des Glaubens aus einem rein christlichen Kontext. Es ist die bislang modernste Version des Salzburger Dauerbrenners von Festspielmitgründer Hugo von Hofmannsthal. Das Stück läuft nun schon seit fast einem Jahrhundert mit mehr als 680 Vorstellungen und ist fast immer ausverkauft.

Barley: Nutzer sollen digitales Erbe rechtzeitig regeln Digitale Profile seien ein Bereich, der besonders geschützt werden müsse Bundesjustizministerin Katarina Barley fordert von Internetkonzernen und Betreibern Sozialer Netzwerke, ihre Nutzer möglichst zügig besser darüber aufzuklären, wie sie ihren eigenen digitalen Nachlass rechtzeitig regeln können. "Die Identität in sozialen Netzwerken ist untrennbar mit einer Person verbunden, und unsere Daten gehören zu unserem Vermögen", sagte die SPD-Politikerin dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Es gehe bei den digitalen Profilen um einen "höchstpersönlichen Bereich, der besonders geschützt werden muss". Wichtig seien leicht zugängliche und verständliche Einstellungen. Gleichzeitig müsse auch gewährleistet sein, "dass Angehörige in einer schwierigen Phase der Trauer und des Verlust an ihr digitales Erbe gelangen".

Tausende Jahre alte "Worfschale" entdeckt Schon vor 7000 Jahren wurde damit die Spreu vom Weizen getrennt Eine rund 7000 Jahre alte "Worfschale" haben Archäologen in Halle in monatelanger Kleinarbeit im Füllmaterial eines Brunnens freigelegt. Das Teil ist vermutlich aus Birkenholz. "Das ist die älteste bekannte 'Worfschale'", sagte Archäologin Susanne Friederich. "Das beweist, dass bereits die ersten Bauern in der Steinzeit die 'Worfschale', welche die Spreu von den Getreidekörnern trennte, kannten." Das Wort "worf" komme von werfen, erklärte Friederich. Der Bauer habe etwas Getreide in die "Worfschale" gelegt und es bei Wind in die Luft geworfen. Dabei sei die leichte Spreu samt Spelzen fortgeflogen, die schwereren Körner seien gereinigt zurück in die Schale gefallen. "Der Vorgang wurde mehrere Male wiederholt, bis nur noch Körner in der Schale lagen." Seitliche Griffe und eine spezielle Schaufelausformung hätten dem Bauer die Arbeit erleichtert.

Twitterhype: Kunstgeschichte als Brotbelag Twitternutzer imitieren berühmte Kunstwerke Platz eins der deutschen Twittertrends belegt diese Woche #KunstGeschichteAlsBrotBelag. Unter diesem Hashtag haben Twitternutzer in den vergangenen Tagen berühmte Kunstwerke kopiert. Als Brotbelag. Gestartet hatte den Trend die 30-jährige Twitter-Nutzerin Marie Sophie Hings mit einem Vollkornbrot, auf dem sie Käse, Tomaten und Heidelbeeren so drapierte, dass es sie an die rechtwinklig aufgeteilten Bilder in den Primärfarben Gelb, Rot und Blau von Piet Mondrian erinnerte. Andere Nutzer antworteten mit dem Selbstbildnis von Paula Modersohn-Becker aus Käse, Wurst und Schmalz sowie Vermeers "Mädchen mit dem Perlenohrring" aus Aubergine, Birne und Fleischwurst. Bald kamen Dürers Feldhase aus Toast und Aufstrich und Franz Marcs Katze aus Marmelade und Quark.