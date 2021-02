Kulturnachrichten

Samstag, 6. Februar 2021

Theaterpreise in Venedig an Warlikowski und Tempest Der polnische Theaterregisseur Krzysztof Warlikowski wird in der Theatersparte der Biennale in Venedig 2021 mit dem Goldenen Löwen für sein Lebenswerk geehrt. Das teilte die Festivalleitung in der Lagunenstadt mit.



Der 1962 geborene Warlikowski sei eine der prägenden Persönlichkeiten des postkommunistischen Theaters in seiner Heimat, hieß es zur Begründung.



Der Silberne Löwe geht an die 1985 in London geborene Kae Tempest für ein vielfältiges Werk mit Theaterstücken, Rap und Erzähltexten.



Die Preise sollen beim 49. Internationalen Theaterfestival vom 2. bis 11. Juli in Venedig verliehen werden.

Oscar-Preisträger Christopher Plummer gestorben Der kanadische Schauspieler und Oscar-Preisträger Christopher Plummer ist im Alter von 91 Jahren gestorben. Das teilte sein Manager Lou Pitt mit. Plummer galt als einer der großen Charakterdarsteller seiner Generation. Seine lange Karriere wurde 2012 mit einem Oscar für seine Rolle als Hal Fields in dem Filmdrama "Beginners" gekrönt - er wurde so mit 82 Jahren der älteste Oscar-Gewinner der Filmgeschichte. Plummer spielte unter anderem in "Der rosarote Panther kehrt zurück", "Star Trek VI: das unentdeckte Land", "12 Monkeys" und "Wes Craven präsentiert Dracula". In Fernsehserien von "Die Dornenvögel" bis "Counterstrike" war er mehr als hundertmal zu sehen. 2017 ersetzte Plummer nur sechs Wochen vor dem Kinostart Kevin Spacey als J. Paul Getty in "Alles Geld der Welt". Die Rolle brachte ihm die dritte Oscar-Nominierung ein.

Comic-Zeichner Mawil erhält Wilhelm-Busch-Preis Der Berliner Comic-Autor Markus Witzel, bekannt als Mawil, wird mit dem Wilhelm-Busch-Preis geehrt. Die Auszeichnung ist mit 10 000 Euro dotiert und wird alle zwei Jahre von der Stiftung Sparkasse Schaumburg, der Schaumburger Landschaft und den "Schaumburger Nachrichten" verliehen, wie die Zeitung online berichtete. Mawil veröffentlicht Comics und Graphic Novels, außerdem zeichnet er für Magazine und Tageszeitungen. 2019 gestaltete er als erster Deutscher einen Band der international bekannten Reihe "Lucky Luke". Bisherige Preisträger des Wilhelm-Busch-Preises waren unter anderem Robert Gernhardt, Vicco von Bülow (Loriot) und Ralf König.