Kulturnachrichten

Mittwoch, 24. Oktober 2018

Theater wollen verstärkt zu Diskursorten werden Deutscher Bühnenverein: Theater können ihre politische Dimension nicht negieren Die Theater wollen laut dem Deutschen Bühnenverein zunehmend Diskursorte auch für Menschen gegensätzlicher Positionen sein. "Wir erleben als Theater sehr stark, dass wir in einer Gesellschaft leben, die unter hoher Spannung steht, sich zunehmend polarisiert und manchmal auch radikalisiert", sagte der Geschäftsführende Direktor des Deutschen Bühnenvereins, Marc Grandmontagne, in Magdeburg nach einem Treffen des Ausschusses für Künstlerische Fragen. Theater wie auch das wegen seiner Konzertabsage für die linke Punkband Feine Sahne Fischfilet umstrittene Bauhaus Dessau seien kulturelle Orte der Öffentlichkeit und könnten ihre politische Dimension nicht negieren.

Forscher entdecken ältestes intaktes Schiffswrack Handelsschiff ist 2400 Jahre alt Das älteste bisher bekannte intakte Schiffswrack der Welt liegt im Schwarzen Meer. Forscher aus Großbritannien und Bulgarien haben dort ein 2400 Jahre altes griechisches Handelsschiff entdeckt. Es ist das bislang älteste weitgehend unbeschädigte Schiffswrack der Welt und liegt vor der bulgarischen Küste in rund 2000 Metern Tiefe. Mast und Ruder seien noch intakt, so die Forscher der Universität von Southhampton, die den Fund als Sensation bezeichneten. Die Wissenschaftler hatten riesige Flächen des Gewässers mit speziellen Kamerasystemen untersucht, die Bilder in großer Tiefe zuließen. Dabei entdeckten sie mehr als 60 Wracks, auch römische Handelsschiffe.

Gefälschte Qumran Schriftrollen aus Museum entfernt Fünf Ausstellungstücke in Washington sind nicht antik Nach einer Untersuchung der Berliner Bundesanstalt für Materialforschung hat das Bibelmuseum in Washington fünf Fragmente der berühmten Qumran Schriftrollen vom Toten Meer aus seiner Ausstellung entfernt, weil sie sich als Fälschungen entpuppt haben. Fünf von 16 ausgestellten Fragmenten wiesen Merkmale auf, die einem antiken Ursprung widersprächen, sie würden daher nicht weiter ausgestellt, teilte das Museum mit. Schon frühere Studien hatten die Echtheit der Fragmente angezweifelt. Das Museum hatte diese daraufhin zu einer eingehenden Untersuchung nach Berlin geschickt. Die Fachleute dort hielten die Fragmente nicht für echt. Das Museum habe sich ein anderes Ergebnis gewünscht, sagte deren Chefkurator. Man nehme das Resultat aber zum Anlass, um die Öffentlichkeit über die Bedeutung solcher Prüfungen biblischer Artefakte aufzuklären. Die Schriftrollen vom Toten Meer gehören zu den bislang ältesten bekannten Bibelhandschriften. Rund 850 dieser Fragmente waren zwischen 1947 und 1956 in Felshöhlen im Westjordanland entdeckt worden.

Künstler Gunter Demnig verlegt 70.000. "Stolperstein" Das Projekt gilt als das größte dezentrale Mahnmal der Welt Der Künstler Gunter Demnig hat in Frankfurt den 70.000. "Stolperstein" verlegt. Die kleinen, in das Straßenpflaster eingelassenen Messingtafeln erinnern an von den Nationalsozialisten verfolgte und ermordete Menschen. Der 70.000. ist eine Hommage an Willy Zimmerer, der 1944 aufgrund seiner Behinderung von den Nationalsozialisten ermordet wurde. Vor rund 22 Jahren hat Demnig in Berlin mit der Aktion der Stolpersteine begonnen. Das Projekt gilt als das größte dezentrale Mahnmal der Welt. Inzwischen liegen nach Angaben Demnigs "Stolpersteine" in mehr als 1.260 Kommunen Deutschlands und in 24 anderen Ländern wie Österreich, Frankreich, Lettland, Rumänien und Argentinien.