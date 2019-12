Kulturnachrichten

Montag, 30. Dezember 2019

"Theater ist nicht gleichberechtigt" Das Theater in Deutschland sei weit weg von Gleichberechtigung, beklagt Matthias Lilienthal, Dramaturg und Intendant der Münchner Kammerspiele im Deutschlandfunk Kultur. „Die Kammerspiele haben in dieser Spielzeit 45 Prozent weibliche Regisseure, und dieser Anteil von Regisseurinnen ist eher ungewöhnlich." Lilienthal sieht im letzten Jahrzehnt aber das Ende des männlichen, weißen, alten Regisseurs gekommen. Identität und Teilhabe – das sind aus seiner Sicht die bestimmenden Themen im deutschsprachigen Theater der 2010er Jahre gewesen. Das Theater von Shermin Langhoff am Berliner Maxim-Gorcki-Theater habe die Entwicklung wesentlich beeinflusst. Zu der Frage der türkischen Community sei die Frage von "People of Colour" und "Queer-Sein" hinzu gekommen.

Kulturrat kritisiert privates Silvester-Böllern Der Deutsche Kulturrat hat sich gegen das individuelle Böllern zu Silvester ausgesprochen. "Privates Knallen brauchen wir nicht", sagte der Geschäftsführer des Gremiums, Olaf Zimmermann. Das Silvester-Böllern, wie es derzeit praktiziert werde, habe nichts mehr mit dem alten Brauchtum aus dem 16. Jahrhundert zu tun und sei unzeitgemäß. "Ich finde schon, dass sich das private Feuerwerk zu Silvester negativ entwickelt hat." Es gehe nicht mehr um ein schönes Feuerwerk, sondern um Krawall. Das sei für viele Menschen und auch für Tiere beängstigend. Zudem müsse man die Umweltbelastung durch Feinstaub bedenken. Zimmermann sprach sich für zentrale Feuerwerke aus, die zum Jahreswechsel gemeinschaftlich organisiert werden. Auch Licht- oder Lasershows wären denkbar.

Schottischer Autor Alasdair Gray gestorben Der schottische Schriftsteller und Künstler Alasdair Gray ist tot. Wie sein Verlag mitteilte, starb der 85-Jährige nach kurzer Krankheit im Beisein seiner Familie in einem Krankenhaus. Schottlands Regierungschefin Nicola Sturgeon würdigte Gray als "literarischen Giganten" und "echten Universalgelehrten". Der Schriftsteller war ein Unterstützer schottischer Unabhängigkeitsbestrebungen. Mit seinem Debütroman "Lanark" gelang ihm 1981 der Durchbruch.

Gunter Demnig verlegt den 75.000. Stolperstein Der Berliner Künstler Gunter Demnig hat im bayerischen Memmingen den 75.000. "Stolperstein" verlegt. Bei den Steinen handelt es sich um kleine Betonwürfel mit einer Kantenlänge von knapp zehn Zentimetern. Auf der Oberseite tragen sie eine Messingplatte mit biografische Angaben über die Opfer. Vor den früheren Wohnhäusern der Verfolgten werden sie dann in den Bürgersteig eingelassen. Inzwischen wird mit den "Stolpersteinen" in mehr als 1.200 deutschen Kommunen sowie in zahlreichen europäischen Ländern an die Opfer der Nazi-Diktatur erinnert.

Petrenko dirigiert Berliner Silvesterkonzert Erstmals seit seinem Antritt dirigiert Kirill Petrenko das Silvesterkonzert der Berliner Philharmoniker. Zusammen mit der Sopranistin Diana Damrau wird der neue Chefdirigent des Orchesters am 31. Dezember Broadway-Melodien aufführen. Die Gala wird ab 17.00 Uhr in mehr als 300 Kinos in Deutschland und anderen Ländern live übertragen, wie die Philharmonie mitteilte. Petrenko war zu Beginn in dieser Spielzeit als Nachfolger von Simon Rattle offiziell an die Spitze des Orchesters getreten. Damrau gilt als eine der international gefragtesten Sopranistinnen.