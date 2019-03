Theater Bonn Simon Solberg zeigt Recherche-Thriller um Steueroasen

Simon Solberg im Gespräch mit Liane von Billerbeck

Szene aus "OH WIE SCHÖN IST (PANAMA) MALTA", Theater Bonn, Regie: Simon Solberg (Thilo Beu)

"Oh wie schön ist (Panama) Malta" feiert heute Abend im Theater Bonn Premiere. Regisseur Simon Solberg greift den Fall der ermordeten Investigativjournalistin Daphne Caruana Galizia auf. Was haben deren Enthüllungen mit Deutschland zu tun?

Die Zuschauer folgen einer fiktiven Investigativjournalistin bei ihren Recherchen, die sie unter anderem nach Malta und zu Daphne Caruana Galizia führen. Das ist die Grundidee des Stücks "Oh wie schön ist (Panama) Malta". Bei diesem "Recherchethriller" stößt die Hauptfigur auf reale Ereignisse und merkt, "dass sie sich immer weiter in einem Strudel befindet, der viel mehr leider mit Mitteleuropa und Deutschland zu tun hat, als man auf den ersten Blick denkt", wie Regisseur Simon Solberg sagt.

Regisseur Simon Solberg (Thilo Beu)

Am Ende werde deutlich, so Solberg im Deutschlandfunk Kultur, "wie viele deutsche Firmen verstrickt sind in Steuervermeidungstaktiken über Steueroasen". Der Regisseur sieht darin die Auswirkung einer "generellen Politik in Europa". Hier gebe es nach wie vor Steueroasen, auch Deutschland sei eine: So investiere zum Beispiel die Mafia Gelder in den Immobilienmarkt, weil es hier auch keine Quellensteuer für ausländische Investoren gebe.

(bth)

"OH WIE SCHÖN IST (PANAMA) MALTA"

– ein Recherche-Thriller über europäische Steueroasen

Theater Bonn, Werkstatt

Text: zusammengestellt von Volker Racho und Ensemble

Regie: Simon Solberg

Uraufführung 28. März 2019, 20 Uhr

Weitere Vorstellungen: 4., 10. April und 7., 26. Mai