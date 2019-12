The Specials Comeback-Tour der britischen Ska-Legende

The Specials stehen für die Fusion jamaikanischer Roots-Musik der 60er Jahre mit dem Lebensgefühl und der rohen Energie des Punk. (Universal Music)

The Specials gehören zu den wichtigsten Vertretern des britischen Ska-Revivals und haben 2019 im Rahmen einer umfangreichen Tour ihr 40-jähriges Bestehen gefeiert. Am 3. April machten sie in Berlin Station.

Gegründet wurde die Band aus Coventry eigentlich schon 1977, als sie sich noch "The (Coventry) Automatics" nannte und schon ein ähnliches musikalisches Konzept verfolgte: Die Fusion jamaikanischer Roots-Musik der 60er Jahre - wie Ska und Rocksteady - mit dem Lebensgefühl und der rohen Energie des Punk.

Comebackalbum "Encore"

Eine turbulente Zeit ist seitdem für die Band mit Auflösungen, Comebackversuchen und Umbesetzungen vergangen. Erst 2019 kommt es mit dem Album "Encore" zu einem wirklichen Comeback der Specials.

Mit neuer Besetzung unterwegs

Die Band stand bei ihrem Berliner Konzert mit den noch verbliebenen Musikern aus den Anfangsjahren Horace Panter, Lynval Golding und Terry Hall auf der Bühne. Daneben Nikolaj Larsen, Steve Cradock sowie als Gast die Sängerin und Polit-Aktivistin Saffiyah Khan. Es erklangen dabei nicht nur Songs von dem Album "Encore" und die großen Specials-Hits aus den 70er und 80er Jahren, sondern auch einige Cover-Versionen befreundeter Ska-Bands.