Mittwoch, 27. Februar 2019

"The New York Review of Books" mit Doppelspitze

Das renommierte US-Kulturmagazin war monatelang ohne Führung

Nach rund einem halben Jahr ohne Chefredakteur hat die US Kulturzeitschrift "The New York Review of Books" künftig wieder eine Führung, berichtet die NewYork Times in ihrer Onlineausgabe. Rea Hederman, der Herausgeber der zweiwöchentlich erscheinenden Magazins über Literatur, Kultur und Politik, gab bekannt, dass Emily Greenhouse (32) und Gabriel Winslow-Yost (33) als Mitherausgeber und Daniel Mendelsohn als Redakteur künftig die Verantwortung für das Blatt haben werden. Wegen eines kontrovers diskutierten Aufsatzes in der #Metoo Debatte hatte der vorherige Chefredakteur, Ian Buruma, das Magazin im September 2018 verlassen. "The New York Review of Books" gehört zu den renommiertesten Zeitschriften innerhalb der englischsprachigen Medienlandschaft.