The Milk Carton Kids Zwei Gitarren, ein Mikrofon und jede Menge Spaß

Moderation: Carsten Beyer

The Milk Carton Kids (Starkult/Joshua Black Wilkins)

Mit einprägsamen Melodien und virtuosem Gitarrenspiel bilden The Milk Carton Kids einen Kontrast zur Welle des neuen Indiefolk-Hypes der letzten Jahre.

Zuckersüße Folk-Harmonien und bitterböse Stand-Up Comedy - die Milk Carton Kids können beides. Seit 2011 sind die beiden Liedermacher Kenneth Pattengale und Joe Ryan gemeinsam unterwegs, nachdem sie zuvor als Solisten erfolglos geblieben waren.

Unterhaltsame Metaebenen

Anders als ihre Vorbilder wie die Everly Brothers und Simon & Garfunkel bauen die beiden Musiker immer noch eine zweite Ebene in ihre Konzerte ein. Ob sie sich nun darüber lustig machen, wie sie als Band dreimal knapp an einem Grammy vorbergschrammt sind oder sich wie ein altes Ehepaar auf der Bühne über die Song-Reihenfolge streiten: Die Konzerte der Milk Carton Kids haben immer auch einen hohen Unterhaltungswert.

Erfolgreiches Duokonzept

Auf ihrer jüngsten CD "All The Things That I Did And All the Things That I Didn't Do" waren die Milk Carton Kids erstmals mit einer Backing Band zu erleben. Beim Konzert in der Berliner Passionskirche jedoch haben sie ihre Songs dann doch wieder in gewohnter Duo-Besetzung zelebriert: Zwei Gitarren, ein Mikrofon und jede Menge Spaß!