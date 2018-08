Kulturnachrichten

Donnerstag, 23. August 2018

"The Big Bang Theory" endet mit zwölfter Staffel Die letzte Staffel soll am 24. September in den USA anlaufen Die amerikanische Sitcom "The Big Bang Theory" geht im kommenden Jahr mit der zwölften Staffel zu Ende. In einer Erklärung gaben Warner Bros. Television, der US-Sender CBS und Produzent Chuck Lorre das Finale der Comedyserie bekannt. Sie seien den Fans für deren lange Unterstützung "ewig dankbar", hieß es. Sie wollten die Serie mit einem "epischen kreativen Ende"krönen. Die letzte Staffel soll am 24. September in den USA anlaufen.

LKA-Mitarbeiter bei Pegida-Demo Deutsche Journalisten-Verband fordert Konsequenzen Der Deutsche Journalisten-Verband (DJV) fordert Konsequenzen aus den neuesten Erkenntnissen zum Polizeieinsatz gegen ein ZDF-Team in Dresden. Ein Pegida-Sympathisant hatte sich am vergangenen Donnerstag aggressiv gegen Filmaufnahmen gewehrt und sich an die Polizei gewandt. Wie gestern bekannt wurde, handelt es sich um einen Mitarbeiter des Landeskriminalamts Sachsen, der im Urlaub an der Demonstration teilgenommen hatte. Das Kamerateam war etwa eine Dreiviertelstunde von der Polizei festgehalten worden.

Morales will Gesetz gegen Lügen in den Medien Boliviens Präsident wirft Medien die Verbreitung von Lügen vor Boliviens Präsident Evo Morales will eine Gesetzesinitiative gegen Verbreitung von Lügen in Medien und öffentlichen Institutionen einbringen. "Wir haben ein Gesetz gegen die Korruption gemacht. Jetzt denke ich, vielleicht muss man eines gegen die Lüge vorbereiten", zitieren bolivianische Medien den Präsidenten. Zu Wochenbeginn hatte Morales den Medien vorgeworfen, Lügen rechtsgerichteter Politiker aus finanziellen Gründen zu verbreiten, ohne an das Interesse des Landes zu denken. Zuletzt bezichtigte Morales regierungskritische Medien, ein "Kartell der Lüge" zu bilden. Der Streit entzündete sich an der Berichterstattung über Morales' Vorhaben, bei den Präsidentschaftswahlen 2019 erneut anzutreten. Dazu wäre eine Verfassungsänderung nötig - die allerdings bereits per Volksabstimmung abgelehnt wurde.

Apple verbannt App von Facebook aus dem Store Mit App wurden Informationen über Nutzung anderer Anwendungen gesammelt Facebooks Sicherheitsapp "Onavo Protect", die Informationen über die Nutzung anderer Anwendungen sammelt, ist aus Apples App Store geflogen. Dem "Wall Street Journal" zufolge zog Facebook die Anwendung auf Druck von Apple zurück. Der iPhone-Konzern schreibt vor, dass App-Entwickler keine Informationen über die Nutzung anderer Anwendungen auf den Geräten sammeln und erhobene Daten nur für den Funktionszweck der App verwendet werden. Onavo ist eine sogenannte VPN-App, die eine sicherere Online-Verbindung herstellt. Auf Geräten mit dem Google-Betriebssystem Android solle Onavo weiterhin verfügbar bleiben. Apple und Facebook waren im Nachgang des Datenskandals im Cambridge Analytica bereits mehrfach aneinandergeraten. Der iPhone-Konzern erschwert Facebook künftig das Datensammeln über die "Like"- und "Teilen"-Buttons im Webbrowser Safari.

Aerosmith-Songs bei Trump-Events Sänger Steven Tyler verärgert Aerosmith-Frontmann Steven Tyler (70) hat US-Präsident Donald Trump erneut aufgefordert, die Songs seiner Band nicht bei politischen Auftritten zu spielen. Die Verwendung der Musik erwecke den falschen Eindruck, der Sänger unterstütze Trumps Präsidentschaft, heißt es in einem Unterlassungsbrief von Tylers Anwältin, aus dem mehrere US-Medien zitierten. Zuvor waren im Internet Aufnahmen von einer Kundgebung Trumps in West Virginias Hauptstadt Charleston veröffentlicht worden, bei der das Lied "Livin' on the Edge" gespielt wurde. Bereits 2015 hatte sich Tyler zwei Mal über seine Anwältin darüber beschwert, dass Trump seine Musik bei Wahlkampfauftritten verwendet hatte. Dass der Präsident sich wiederholt über das Urheberrecht hinwegsetze, mache die Sache "noch ungeheuerlicher", heißt es in dem aktuellen Schreiben.

Bennett über Missbrauchsvorwürfen gegen Argento Er lässt offen, was genau er ihr vorwirft US-Schauspieler Jimmy Bennett (22) hat erstmals öffentlich über die Missbrauchsvorwürfe gegen Schauspielkollegin Asia Argento (42) gesprochen. Er habe sich zunächst dafür entschieden gehabt, seine Geschichte mit der Person, die ihm Unrecht angetan habe, privat zu bewältigen, so Bennett. Aber das Trauma sei wieder hoch gekommen, als Agento selbst als Opfer herauskam, so Bennett über die #MeToo-Aktivistin, die den Hollywoodproduzenten Harvey Weinstein beschuldigt, sie vergewaltigt zu haben. Die "New York Times" hatte am Sonntag berichtet, Argento habe Bennett vor einigen Jahren in Kalifornien missbraucht, als er 17 und sie 37 Jahre alt war. Sexuelle Handlungen mit Unter-18-Jährigen sind in dem US-Bundesstaat strafbar. Bennett habe Jahre später 3,5 Millionen Dollar von Argento gefordert, in diesem Frühjahr hätten sie sich auf 380 000 Dollar (rund 330 000 Euro) geeinigt. Argento hatte den Bericht der Zeitung wenige Tage später gegenüber der italienischen Nachrichtenagentur Ansa dementiert.

In Deutschland gibt es immer weniger Kioske Trinkhallen und Büdchen konkurrieren mit Tankstellen und Supermärkten Die Zahl der Kioske in Deutschland, in denen Zigaretten, Getränke oder Süßigkeiten gekauft werden, geht kontinuierlich zurück. Rund 2.000 Kioske seien in den vergangenen zehn Jahren verschwunden, schätzt der Handelsverband Deutschland (HDE). Heute gebe es noch rund 23.500 kleine Verkaufsstellen, Trinkhallen, Büdchen oder Wasserhäuschen. Der Umsatz liege bei geschätzten 7,5 Milliarden Euro. Als Kiosk-Hochburgen gelten Berlin und Nordrhein-Westfalen. Sie konkurrieren mit Tankstellen, Bahnhöfen und den länger geöffneten Supermärkten. Um auf die kulturelle Bedeutung der Kioske hinzuweisen, wird am Samstag im Ruhrgebiet der zweite "Tag der Trinkhallen" gefeiert. 50 Büdchen in zahlreichen Städten stellen in verschiedenen Sparten wie Film, Musik oder Fußball ein Kulturprogramm auf die Beine. Knapp 150 weitere Buden beteiligen sich mit einem eigenen Programm . Der Kunde werde in den Büdchen persönlich betreut, sagt Dirk Stürmer vom Dortmunder Kioskclub. "Das gibt es in den größeren Supermärkten nicht."

Sachsen-Anhalt kürt seine schönste Wiese Neuer Wettbewerb soll Landwirten mehr Wertschätzung einbringen Sachsen-Anhalt kürt heute Abend in der Staatskanzlei in Magdeburg zum ersten Mal die schönste Wiese des Bundeslandes. Als Wettbewerbsregion hatte Umwelt- und Agrarministerin Claudia Dalbert (Bündnis90/Die Grünen) den Landkreis Harz ausgerufen. Vier Bewerber meldeten sich und ihre Wiesen an. Die Flächen sind laut Ministerium zwischen vier und sechs Hektar groß. Eine Jury bereiste die Wiesen noch vor der langen Dürreperiode, die aktuell weiter anhält. Bewertet wurden unter anderem auch botanische und landwirtschaftliche Kriterien. Der Landwirt mit der besten Wiese oder Weide erhält ein wetterfestes Schild für seine Fläche. Zudem erhalten die drei Erstplatzierten Gutscheine für Futterwertbestimmungen ihres Grünlandes. Ziel der Auszeichnung ist es, Landwirten mehr Wertschätzung zukommen zu lassen.

Neue "Spiegel"-Chefredaktion Zusammenführung von Print und Online Nach langen Diskussionen legt der "Spiegel" die Redaktionen des gedruckten Magazins und des Nachrichtenportals "Spiegel Online" im Januar 2019 zusammen. Vorsitzender der Chefredaktion der neuen Einheit wird Steffen Klusmann. Der Chefredakteur des "Manager Magazins" löst damit Klaus Brinkbäumer ab, der nach dreieinhalb Jahren als Print-Chefredakteur aus dem Amt scheidet. Ebenfalls zur neuen Chefredaktion gehören Barbara Hans, bisher Chefredakteurin von "Spiegel Online", und Ullrich Fichtner, Reporter im Ressort Gesellschaft des gedruckten Magazins. Die Chefredaktion wird mit der Reform der Unternehmensleitung angehören.