Kulturnachrichten

Donnerstag, 28. März 2019

The-Beat-Sänger Ranking Roger gestorben Der Musiker Ranking Roger, der mit bürgerlichem Namen Roger Charlery hieß, ist tot. Er starb mit nur 56 Jahren an einem Krebsleiden. Seine Band teilte mit, dass Roger friedlich im Kreise seiner Familie eingeschlafen sei. Roger war Sänger der britischen Band The Beat, die für einen Mix aus Ska, Pop und New Wave bekannt ist. 1983 hatte sich The Beat aufgelöst, im Jahr 2000 fanden die Mitglieder in veränderter Besetzung wieder zusammen und veröffentlichten 2016 wieder ein Album. Im Januar diesen Jahres erschien das Album "Public Confidential".

Grüne fordern mehr Geld für Rock, Pop und Jazz Die Grünen fordern im Rahmen der Musikförderung des Bundes mehr Geld für Rock, Pop und Jazz. Der Grünen-Kulturpolitiker Erhard Grundl warf Kulturstaatsministerin Monika Grütters (CDU) eine einseitige Ausrichtung der Förderung vor. Damit riskiere Grütters, "dass großes Potenzial an musikalischer Vielfalt verloren geht", kritisierte der Grünen-Politiker. Hintergrund ist die Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der Grünen-Fraktion. Demnach wurden 2018 nur 1,22 Prozent des Gesamtetats für Rock, Pop, Hip-Hop, Elektro und Jazz ausgegeben. 2019 solle der Anteil sogar auf nur 1,01 Prozent sinken. "Zeitgenössische populäre Musik ist identitätsfördernd, prägt Lebensgefühle und muss aktiv praktiziert werden", erklärte dazu Grundl. Die Knappheit von Proberäumen und die Verdrängung von Clubs, die nach Ansicht der Bundesregierung keinem kulturellen Zweck dienen, stellten dafür aber ein großes Hindernis dar. Grundl forderte ein Gesamtkonzept. Dabei müssten "die unterschiedlichen Genres gleichwertig unterstützt werden", ohne dabei die unterschiedlichen Musiksparten gegeneinander auszuspielen.

Klage Levines gegen Metropolitan Opera abgewiesen Der frühere musikalische Direktor der Metropolitan Opera muss vor Gericht eine Niederlage einstecken. Ein Bundesgericht in New York wies einen großen Teil der Klage von James Levine gegen das Haus ab. Levine war von 1976 bis 2016 musikalischer beziehungsweise künstlerischer Leiter, später bekam er den Titel Musikdirektor Emeritus. Im März 2018 wurde er gefeuert, nachdem Ermittlungen in der Oper nach Aussage des Hauses Beweise für sexuellen Missbrauch und Belästigung durch den Stardirigenten ergaben. Levine verklagte die Oper drei Tage später wegen Vertragsbruchs und Verleumdung und forderte mindestens 5,8 Millionen US-Dollar (5,1 Millionen Euro) Schadenersatz. Richterin Andrea Masley wies bis auf einen Klagepunkt der Verleumdung alle ab. Eine Anwältin der Oper teilte mit, das Haus sei zufrieden.

Yad Vashem plant neues Archivzentrum Die Holocaustgedenkstätte Yad Vashem in Jerusalem will ihre Archive vergrößern. Der Grundstein für das neue "Shoah Heritage Collection Center" soll am 2. Mai, dem israelischen Holocaustgedenktag, gelegt werden, teilte die Gedenkstätte heute mit. Im Sommer 2021 soll der unterirdische Neubau mit einer Fläche von fast 6.000 Quadratmetern fertig sein. Die Baukosten werden auf umgerechnet 44 Millionen Euro geschätzt, das meiste Geld sei bereits durch Spenden zusammengekommen, so Yad Vashem. Die Gedenkstätte war 1953 gegründet worden und ihre Sammlung wächst immer weiter an. Sie umfasst rund 210 Millionen Dokumente, 500.000 Fotografien, die Zeugenaussagen von 131.000 Holocaustüberlebenden sowie zehntausende Artefakte und Kunstwerke.