Teppich von Bayeux wird restauriert

Sonntag, 28. Februar 2021

Der Wandteppich von Bayeux, der auf einer Länge von fast 70 Metern an die Eroberung Englands durch Wilhelm den Eroberer erinnert, soll ab 2024 restauriert werden. Das teilte das Museum in der nordwestfranzösischen Stadt mit. Die Restaurierung erfolgt, während das Haus wegen Umbaus geschlossen ist. Dabei sollen Risse stabilisiert, der Teppich entstaubt und Spannungen, die bei vorherigen Wiederherstellungsarbeiten entstanden waren, sollen ausgeglichen werden. 2026 soll der restaurierte Teppich der Öffentlichkeit präsentiert werden. Entstanden ist der Wandteppich im späten 11. Jahrhundert. Er gehört seit 2007 zum UNESCO-Weltdokumentenerbe.

In der versunkenen Stadt Pompeji in Süditalien haben Archäologen einen einzigartigen Triumphwagen aus der Antike ausgegraben. Das vierrädrige Gefährt aus Eisen sei quasi intakt, teilte der Archäologiepark mit. Den Fund hätten die Experten in der Villa Civita Giuliana im Norden der antiken Stadt gemacht. An der Seite ist er mit Dekorationen aus Zinn und Bronze verziert, die Männer und Frauen in erotischen Szenen zeigen. Den Forschern zufolge ist dieser Fund einzigartig in Italien. Der Wagen wurde nach ersten Erkenntnissen von der römischen Elite für feierliche Anlässe verwendet. Auf ihm hatten demnach ein bis zwei Menschen Platz.